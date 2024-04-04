Amazon'un kasiyersiz market projesi beklenen ilgiyi göremeyebilir

Amazon, büyük umutlarla hayata geçirdiği kasiyersiz market projesine nokta koyabilir. İddialara göre, proje kullanıcıların tarafından beklenen ilgiyi görmedi. Just Walk Out isimli özel bir teknolojiye sahip olan kasiyersiz marketlerin, aşamalı olarak kısa bir süre içinde kaldırılması planlanıyor.
Şirket yönetiminin bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise, müşterilerin hangi ürünleri satın aldıklarını gösteren kamera ve sensörlerin istendiği gibi çalışmaması olduğu söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Kasiyersiz market projesi rafa mı kalkacak?
Amazon Fresh market zincirlerinin yarısından fazlasında kullanılan bu teknolojinin, bu yıl içinde büyük oranda sonlandırılması bekleniyor. Fakat şirket yönetimi bu kararın bir geri adım olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söylerken, Fresh marketlerin kapsamını genişleteceklerinin ve yeni nesil teknolojilerle donatmaya devam edeceklerinin garantisini verdi. Bu açıklamanın ardından Amazon hisselerinde de gözle görülür bir artış yaşanması bekleniyor.
Tamamen otonom şekilde çalışan alışveriş kasalarının, zaman içinde artan maliyeti ve sık sık gerçek insanların müdahalesine ihtiyaç duyması, firma yönetiminin projeyi tekrar gözden geçirmesine sebep oldu. 2016 yılında start verilen dev proje, bazı müşteriler tarafından suistimal edilmeye başlanarak büyük zararlara da neden olmaya başlayınca, yeniden geleneksel kasiyer kullanılmasına karar verildi.
Ancak Amazon, Dash Cart isimli akıllı alışveriş arabalarıyla son teknoloji alışveriş konforunu yeniden sunmayı planlıyor. Bu araba, sahip olduğu özel ekran ve tarayıcı ile satın alma deneyimini ileri boyuta taşıyor. Günün sonunda, bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Amazon'un bu aksiyon filmi rekor üstüne rekor kırdı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon bu projesinde neden başarısız oldu? Siz kasiyersiz marketlere sıcak bakıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Amazon'un kasiyersiz market projesi beklenen ilgiyi göremeyebilir - Son Dakika
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