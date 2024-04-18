AMD, Ryzen Pro 8000 ve 8040 Serisi İşlemcileri Tanıttı

AMD, daha önce Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
AMD Ryzen Pro serisi 8000 ve 8040 ile yapay zekaya kavuştu
Intel ile sürdürdüğü rekabette yapay zeka ile ön plana çıkmaya çalışan AMD, yapay zeka trendini gerisinde kalmadı. Bu anlamda daha önce yapay zeka işlemleri 16 çekirdekli NPU birimi ile karşımıza çıkan AMD, bu işlemcileri Pro versiyona da taşıdı.
İş bilgisayarları için sunulan bu yeni işlemciler, önceki nesillere göre çok daha fazla yapay zeka işlem gücü sunuyor. Bu anlamda Zen 4 mimarisi ile gelen yeni işlemciler ayrıca yapay zeka desteği için 16 ve 12 çekirdekli bir NPU birimine sahip. Bu NPU birimleri 12 ve 16 TOPS arasında yapay zeka işlem gücüne sahip.
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AMD, Ryzen 8000 ve 8040 serisi Pro işlemcilerde profesyonel kullanıcılar için bazı önemli özellikler de sunuyor.
AMD, Windows 11 PC'ler için entegre Microsoft Pluton güvenlik işlemcisine sahip. Bu da kullanıcıları her alanda daha fazla kişisel bilgileri korumasını sağlayan donanımsal bir koruma da sağlıyor.
AMD, 2024'ün sonuna kadar 150'den fazla yapay zeka destekli ISV'nin Ryzen AI deneyimlerini etin hale getirmeyi planlıyor. ISV yani bağımsız yazılımcıların AMD Ryzen AI üzerinde geliştirdikleri özel yazılımlar anlamına geliyor. Bu da kullanıcıların AMD'ye özel yapay zeka yazılımlarını deneyimlemesini sağlayacak.
AMD, güvenlik açısından Microsoft Pluton dışında da Pro işlemciler için yazılımsal anlamda da çok katmanlı bir güvenlik inşa ediyor. Buna göre profesyonel kullanıcılar karmaşık saldırılara karşı da korunmuş olacak.
AMD Ryzen Pro 8000 masaüstü işlemciler ve teknik özellikleri
PRO 8700G8C/16TUp to 5.1GHz/ 4.2GHz24MB45-65WAvailableAMD Ryzen 7 PRO 8700GE8C/16TUp to 5.1GHz/ 3.65GHz24MB35WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8600G6C/12TUp to 5.0GHz/ 4.35GHz22MB45-65WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8600GE6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.90GHz22MB35WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8500G6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.55GHz22MB45-65WN/AAMD Ryzen 5 PRO 8500GE6C/12TUp to 5.0GHz/ 3.40GHz22MB35WN/AAMD Ryzen 3 PRO 8300G4C/8TUp to 4.90GHz/ 3.45GHz12MB45-65WN/AAMD Ryzen 3 PRO 8300GE4C/8TUp to 4.90GHz/ 3.50GHz12MB35WN/A Tabii ki AMD Ryzen Pro 8000 ve 8040 serisinde yer alan tüm işlemcilerde yapay zeka desteği yer almıyor. Bu anlamda mobil 8040 serisinde Ryzen Pro 5 8540U işlemcisinde yapay zeka desteği yok. Masaüstü Pro versiyon olan 8000 serisinde ise PRO 8500G, 8500GE, 8300G, 8300GE serisi işlemcilerde de yapay zeka desteği bulunmuyor. AMD Ryzen Pro 8040 serisi mobil işlemciler ve teknik özellikleri PRO 8945HS8C/16TUp to 5.2GHz/ 4GHz24MB35-54WAvailableAMD Ryzen 7 PRO 8845HS8C/16TUp to 5.1GHz/ 3.8GHz24MB35-54WAvailableAMD Ryzen 7 PRO 8840HS8C/16TUp to 5.1GHz/ 3.3GHz24MB20-28WAvailableAMD Ryzen 7 PRO 8840U8C/16TUp to 5.1GHz/ 3.3GHz24MB15-28WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8645HS6C/12TUp to 5.0GHz/ 4.3GHz22MB35-54WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8640HS6C/12TUp to 4.9GHz/ 3.5GHz22MB20-28WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8640U6C/12TUp to 4.9GHz/ 3.5GHz22MB15-28WAvailableAMD Ryzen 5 PRO 8540U6C/12TUp to 4.9GHz/ 3.2GHz22MB15-28WN/A Son Dakika › Teknoloji › AMD, Ryzen Pro 8000 ve 8040 Serisi İşlemcileri Tanıttı - Son Dakika Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti. Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor. Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor. Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
ModelCores/ThreadsBoost / Base FrekansTotal CachecTDPRyzen AIAMD Ryzen 7
ModelCores/ThreadsBoost / Base FrekansTotal CachecTDPRyzen AIAMD Ryzen 9
PRO 8700G8C/16TUp to 5.1GHz/
4.2GHz24MB45-65WAvailableAMD Ryzen 7
PRO 8700GE8C/16TUp to 5.1GHz/
3.65GHz24MB35WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8600G6C/12TUp to 5.0GHz/
4.35GHz22MB45-65WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8600GE6C/12TUp to 5.0GHz/
3.90GHz22MB35WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8500G6C/12TUp to 5.0GHz/
3.55GHz22MB45-65WN/AAMD Ryzen 5
PRO 8500GE6C/12TUp to 5.0GHz/
3.40GHz22MB35WN/AAMD Ryzen 3
PRO 8300G4C/8TUp to 4.90GHz/
3.45GHz12MB45-65WN/AAMD Ryzen 3
PRO 8300GE4C/8TUp to 4.90GHz/
3.50GHz12MB35WN/A
Tabii ki AMD Ryzen Pro 8000 ve 8040 serisinde yer alan tüm işlemcilerde yapay zeka desteği yer almıyor. Bu anlamda mobil 8040 serisinde Ryzen Pro 5 8540U işlemcisinde yapay zeka desteği yok. Masaüstü Pro versiyon olan 8000 serisinde ise PRO 8500G, 8500GE, 8300G, 8300GE serisi işlemcilerde de yapay zeka desteği bulunmuyor.
AMD Ryzen Pro 8040 serisi mobil işlemciler ve teknik özellikleri
PRO 8945HS8C/16TUp to 5.2GHz/
4GHz24MB35-54WAvailableAMD Ryzen 7
PRO 8845HS8C/16TUp to 5.1GHz/
3.8GHz24MB35-54WAvailableAMD Ryzen 7
PRO 8840HS8C/16TUp to 5.1GHz/
3.3GHz24MB20-28WAvailableAMD Ryzen 7
PRO 8840U8C/16TUp to 5.1GHz/
3.3GHz24MB15-28WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8645HS6C/12TUp to 5.0GHz/
4.3GHz22MB35-54WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8640HS6C/12TUp to 4.9GHz/
3.5GHz22MB20-28WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8640U6C/12TUp to 4.9GHz/
3.5GHz22MB15-28WAvailableAMD Ryzen 5
PRO 8540U6C/12TUp to 4.9GHz/
3.2GHz22MB15-28WN/A
Son Dakika › Teknoloji › AMD, Ryzen Pro 8000 ve 8040 Serisi İşlemcileri Tanıttı - Son Dakika
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
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