En popüler mobil işletim sistemlerinden Android'in geliştiricisi Google, bu sene Android 15 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu dev güncelleme, önemli yenilikleri beraberinde getirecek. Bu nedenle kullanıcılar, "Android 15 güncellemesi alacak mıyım?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. Biz de bu içeriğimizde Android 15 güncellemesi alacak Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola, iQOO ve Google markalı akıllı telefon modellerini sizinle paylaşıyoruz.
Android 15 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri
Şu anda test aşamasında olan Android 15, gizlilik ve güvenlik bakımından önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca daha da entegre edilmiş yapay zeka teknolojileri ile daha yüksek kullanıcı deneyimi sağlanacak. Yeni sürüm, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve daha yüksek performans da sunacak.
Android 15 için beta test sürecinin Temmuz 2024'te tamamlanması ve kararlı sürümün ise ağustos ile ekim ayları arasında kullanıma sunulması bekleniyor. Güncelleme ilk etapta Google'ın kendi akıllı telefon modellerine sunulacak.
Android 15, yapay zeka ve dahası! Google I/O'da neler olacak?
Google'ın ardından diğer üreticiler de bu güncellemeyi kullanıcılarına dağıtmaya başlayacak. Peki Android 15 güncellemesi alacak modeller hangileri? Android 15 güncellemesi alacak Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola, iQOO ve Google marka akıllı telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Samsung
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 5
Galaxy A14
Galaxy A15
Galaxy A23
Galaxy A24
Galaxy A25
Galaxy A33
Galaxy A34
Galaxy A35
Galaxy A53
Galaxy A54
Galaxy A55
Galaxy A73
Galaxy M14
Galaxy M15
Galaxy M33
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M54
Galaxy M55
Galaxy F14
Galaxy F15
Galaxy F34
Galaxy F54
Xiaomi
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Mix Fold 3
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
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Son Dakika › Teknoloji › Android 15 Güncellemesi Alacak Akıllı Telefon Modelleri - Son Dakika
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