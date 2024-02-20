Android 15 ile Gelen Kamera ve Güvenlik Yükseltmeleri - Son Dakika
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Teknoloji

Android 15 ile Gelen Kamera ve Güvenlik Yükseltmeleri

Android 15 ile Gelen Kamera ve Güvenlik Yükseltmeleri

Google, Android 15 Geliştirici Önizlemesi 1'i yayınlayarak yeni işletim sistemini erişime açtı. Bu önizleme, Android 15'in kamera ve güvenlik özelliklerine ön bakış imkanı sağlıyor. Özellikle gizlilik ve güvenlik tarafında önemli yenilikler sunan Android 15, kullanıcı verilerinin korunmasını ve reklam çerezlerinin sınırlandırılmasını hedefliyor. Ayrıca, kamera özelliklerinin daha hassas şekilde kontrol edilebilmesi ve uygulama performansının artırılması için yeni araçlar da sunuluyor.

20.02.2024 02:10  Güncelleme: 02:12
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Google geçtiğimiz günlerde Android 15 Geliştirici Önizlemesi 1'i yayınlayarak yeni işletim sistemini erişime açtı. İlk aşamada belirli Pixel modellerine sunulan bu paket, Android 15'te yer alacak özelliklere ön bakış imkanı sağlıyor. İşte Android 15'in göz ardı edilen kamera ve güvenlik yükseltmeleri.

Android 15 ile gelecek kamera ve güvenlik özellikleri neler?

Android 15'in ilk geliştirici önizlemesi, işletim sistemine gelecek olan özellikleri gözler önüne serdi. Google; kullanıcı gizliliğini artıracak, geliştiriciler için kamera yeteneklerini genişletecek ve performansı artıracak bazı özellikler sundu.

Android 15 ile Gelen Kamera ve Güvenlik Yükseltmeleri

Gizlilik ve güvenlik tarafında Android 15, Google'ın en yeni Privacy Sandbox sürümünü içeriyor. Özellikle internet tarayıcılarında reklam çerezlerini bitirmeyi amaçlayan bu özellik, kullanıcılar hakkında veri toplanmasının sınırlandırılmasına yardımcı olacak.

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Güncelleme ayrıca uygulama dosyalarını daha iyi korumak için "FileIntegrityManager" aracına yeni API'ler ekliyor. Health Connect uygulaması ise beslenme ve fitness için yeni veri türleri kazandı. Bu da kullanıcı verilerinin sınıflandırılmasına yardımcı olacak.

Android 15 ile cihazlardaki temel kamera özellikleri, geliştiriciler tarafından daha hassas şekilde kontrol edilebilecek. Bu sayede uygulama geliştiricileri, yeni deneyimler için kamera özelliklerinden faydalanabilecek.

Google ayrıca geliştiricilerin uygulama ve oyun performansını artırmak için GPU ve yapay zeka birimini (NPU) kullanmalarına yardımcı olacak araçlar da sunuyor. Termal, CPU ve GPU yönetimi, Android Dinamik Performans Çerçevesi'nde yapılan değişikliklerle optimize edilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Android 15 ile Gelen Kamera ve Güvenlik Yükseltmeleri - Son Dakika

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