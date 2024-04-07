Android 15 ile Ses Paylaşımı Özelliği Geliyor

Teknoloji

Google, geçtiğimiz haftalarda Android 15'in ikinci geliştirici önizleme sürümünü (Developer Preview 2) yayınladı. Bu kapsamda Android 15'in yeni bir ses özelliğine sahip olduğu fark edildi. Ses Paylaşımı olarak adlandırılan yenilik, tek bir şarkıyı iki farklı kulaklıkta dinlemeye izin veriyor.

Android 15 ile Ses Paylaşımı geliyor

Google yeni Ses Paylaşım desteğini, "Başkalarının kendi kulaklıklarını kullanarak medyanızı sizinle birlikte dinlemelerine izin verebilirsiniz" şeklinde tanımlanıyor. Şu anda Android 15'in ikinci geliştirici önizleme sürümüyle etkinleştirilebildiğini de hatırlatalım.

Bağlı Cihazlar sayfasında yeni bir Ses Paylaşımı menüsü olduğu belirtildi. Kullanıcılar, Ses Paylaşımı anahtarını değiştirerek istediği kulaklığa izin verebilir. Ayrıca kulaklıkların doğru şekilde çalıştığını test etmek için bir "Test Sesi Çal" seçeneğine de erişebiliyor.

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Bu özelliğin önizleme sürümünü kullanan çeşitli Android 15 sahiplerine açıldığı belirtildi. Nasıl çalıştığı belirsiz olsa da, Bluetooth Auracast teknolojisini kullandığı tahmin ediliyor. Bu teknoloji, telefon veya bilgisayar gibi tek bir vericinin aynı anda birden fazla kulaklık ve hoparlörle ses paylaşmasına olanak tanıyor.

Android 15'te ses paylaşımı özelliğinin sunulması, kullanıcılar arasında dinleme deneyimini de geliştirecek gibi duruyor. Ek adaptörlere ihtiyaç duymadan, şarkıları arkadaş veya aile üyeleriyle paylaşmaya olanak tanıyor.

Öte yandan Google, Android 15 ile uyarlanabilir zaman aşımı özelliği de sunacak. Bu özellik ile birlikte telefonu kullanmadığınızda ekran otomatik kapanacak.

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