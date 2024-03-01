Son dönemlerde iOS cihazların inkar edilemeyecek bir cazibesi olduğu ortada. Özellikle birçok Android kullanıcısı ya cihazını değiştirerek Apple ekosistemine dahil oluyor ya da bir sonraki akıllı telefonunun bir iPhone modeli olacağını bildiriyor. Peki Android'den iOS'a geçen kullanıcılar en çok hangi iPhone'ları tercih ediyor? İşte detaylar…
iPhone 14 ve 14 Plus podyumun yıldızı! İşte en çok tercih edilen Apple modelleri
Geçtiğimiz aylarda Amerikan veri analiz ve araştırma şirketi CIRP yeni bir rapor yayınladı. Bu raporda iPhone kullanıcılarının yüzde kaçının Android bir cihazdan geçiş yaptığı gibi verilere yer verdi. Çıkan raporda 2023 yılında iPhone satın alan kullanıcıların yüzde 13'ünün Android bir cihazdan geçiş yaptığı ortaya çıktı.
Raporda buna ek olarak hangi tarihlerde geçiş yapıldığı veya hangi yaş aralığında iPhone kullanıcılarının olduğu gibi veriler de yer aldı. Dün yine CIRP tarafından yeni bir rapor yayınladı. Bu kez raporda Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların en çok hangi iPhone modellerini tercih ettiği yer alıyordu.
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Rapora baktığımızda pastadan yüzde 26'lık pay alan iPhone 14 ve 14 Plus modelleri gözümüze çarpıyor. En çok tercih edilen modeller olan 14 ve 14 Plus'ı hemen arkasından yüzde 25'lik payı ile ailenin diğer iki üyesi yani 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri takip ediyor. 15'in birinciliği almasını beklemek biraz haksızlık olurdu zira telefon Eylül ayında tanıtıldı ve raporda yer alan bilgiler 2023 yılını kapsamakta.
14 serisi ardından gelen yüzdelere baktığımızda aslında daha küçük paylara bölündüğünü bildirmemiz lazım. 3. sırada pastanın 21'lik payı ile 15 serisi yer alırken (yüzde 12 15 Pro ve Pro Max, yüzde 9 15 ve 15 Plus) yüzde 11'lik pay ile iPhone 13 serisi takip etmekte. Genel oranlar ise şu şekilde:
iPhone 14 ailesi yüzde 51
iPhone 15 ailesi yüzde 21
iPhone 13 ailesi yüzde 11
iPhone SE ailesi yüzde 10
iPhone 12 ailesi yüzde 8
Sizce Apple müşterilerinin iPhone modellerindeki tercih dağılımının bu kadar yakın olması normal mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Android'den iOS'a geçen kullanıcılar en çok hangi iPhone'ları tercih ediyor? - Son Dakika
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