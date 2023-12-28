Android Telefonlardan Silinmesi Gereken Yeni Zararlı Uygulamalar

Söz konusu akıllı telefonlar olduğunda olumlu yönlerinden bahsetmemek mümkün değil. Hayatın pek çok alanında kolaylık sağlayan bu cihazlara yüklediğimiz uygulamalar için aynısını söylemek pek mümkün değil. Son haberlere göre Android telefonlardan silinmesi gereken yeni uygulama çeşitleri çıktı.

Android için yeni zararlı uygulamalar listesi geldi!

Akıllı telefonlara yüklediğimiz uygulamaların pek çoğu olumlu yönleriyle ortaya çıkıyor. Ancak bazı uygulamalar var ki büyük riskler taşıyor. Bugün de Android telefonlarda yüklendiyse silinmesi gereken yeni uygulama listesi çıktı.

Ortaya çıkan bu uygulamaların çoğu ise telefonlardan veri çalıyor. Ayrıca bazıları da şantaj odaklı bir çalışma sergilerken bazıları da farkında olmadan sizi aboneliklere üye yapıyor. Öte yandan uygulamaların yaptığı bununla da kalmıyor.

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Pek çok zararlı uygulama kullanıcıların banka bilgilerini ve buna bağlı olarak kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyor. Sizlere sunduğumuz yeni uygulamalar ise taşımış oldukları bir açık sayesinde gerekenden daha fazla veriye ulaşıyor.

Bu durum da herhangi bir hırsızlık ihtimaline karşı büyük risk taşıyor. Bundan dolayı yüklendiyse bile silinmesi gereken uygulamaların ismi aşağıda yer alıyor. Bu uygulamaların listesi şu şekilde:

3D Skin Editör for PE Minecraft

Auto Click Repeater

Essential Horoscope for Android

Logo Maker Pro

Dost: One Line Connector

Sound Volume Extender

Count Easy Calorie Calcutor

Daha önceki listede yer alan uygulamalar ise kullanıcılara gizli reklamlar gösteriyordu. Böylelikle de telefonun performansını düşürüyor ve cihazlardaki hassas dosyayla verilere ulaşıyordu. Birazının yer aldığı listedi uygulamaların çoğu Play Store'dan kaldırıldı ancak yine de dikkat etmek gerekiyor.

Noizz: video editör with music

Crazy Drop

Jelly Connect

Tick: Watch to earn

PlayBox: Rewarded Play

VibeTik

Bingo Tour

BitCoin Connect

Survey Cash-Earn Easy Cash

TT Tube: Short Video

Cake Factory: Pop Match3

Peki, siz bu zararlı uygulama çeşitleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!