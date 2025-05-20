Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

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Ankara\'da üç güzergaha metrobüs geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte 3 güzergahta metrobüs seferlerine başlayacak. 1 metrobüs test amaçlı kullanılmaya başlanırken, araçların en az 270 yolcu kapasiteli olacağı belirtildi.

20.05.2025 18:07
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Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, başkentte şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak.

ANKARA'DA METROBÜSLER HİZMET VERECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

3 GÜZERGAHTA SEFER DÜZENLENECEK

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Ayrı üç güzergah, "Yenikent-Ulus-Karapürçek", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu- Konya Yolu- Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü" olacak.

Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

Ankara\'da üç güzergaha metrobüs geliyor
Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor - Son Dakika

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