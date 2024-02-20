App Store\'da Yayınlanan Sahte Kripto Cüzdan Uygulaması Tepki Çekiyor

Apple, son günlerde App Store'da yayınlanan sahte uygulamalar yüzünden tepkilerin odağında. Kullanıcıları dolandırmak için sunulan uygulamalara onay veren şirketin son olaraksa bir kripto para uygulamasına izin verdiği ortaya çıktı. Üstelik pek çok kişi bu uygulama yüzünden dolandırıldı. İşte ayrıntılar…
App Store'daki sahte kripto cüzdan uygulamasına dikkat!
Geçtiğimiz günlerde App Store'da popüler şifre yöneticisi LastPass'in ve sevilen film izleme uygulamasının dolandırıcılık amacıyla geliştirilen kopyası yayınlandı. Birçok kişinin bu uygulamalara kandığı belirtiliyorken şirket, bu nedenle ciddi eleştiriler aldı. Son gelişmelere göreyse teknoloji devi, yine bir sahte uygulamanın yayınlanmasıyla tepki çekti.
Popüler kripto para hizmeti Rabby Wallet için App Store'da sahte uygulama yayınlandı. Apple'ın onay sürecinden nasıl geçtiği bilinmeyen bu uygulamanın adının "Rabby Wallet & Crypto Solution" olduğu açıklandı.
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App Store'da yıllardır var olduğu söylenen ve şikayetlere rağmen kaldırılmayan bu sahte uygulama yüzünden pek çok kişinin dolandırıldığı söyleniyor. Hatta Apple'ın resmi destek sayfasında talep oluşturan bir kullanıcı, 5 bin dolar dolandırıldığını söyledi. Bazı kullanıcılar, teknoloji devi için şikayette bulunacağını belirtti.
Bu konuyla ilgili önemli ve bir hayli eleştiri toplayan önemli bir detay daha var. Rabby Wallet'ın geliştiricisi DeBank Global Pte. Ltd., gerçek uygulamanın hala daha App Store inceleme sürecinde olduğunu açıkladı. Yani sahte uygulamaya rakip çıkacak gerçek uygulama da yok.
Apple'dan bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Şirket kullanıcıların zararını karşılayacak mı, burası merak konusu.
Apple'ın bilerek izin verdiği öne sürülüyor
Çeşitliği kaynaklar, Apple'ın bu sahte uygulamaları bilerek onaydan geçirdiğini iddia ediyor. Peki bunun dayanağı ne? Bildiğiniz üzere teknoloji devi, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldı. Şirket, böyle bir adımın güvenlik ve gizlilik açısından sorun yaratacağı konusuna ısrarcı olmuştu.
Akabinde Apple'ın kendini haklı çıkarmak için bu sahte uygulamalara izin verdiği söyleniyor. Tabii bunu biz söylemiyoruz.
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Son Dakika › Teknoloji › App Store'da Yayınlanan Sahte Kripto Cüzdan Uygulaması Tepki Çekiyor - Son Dakika
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