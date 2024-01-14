 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor

Apple'ın Siri için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı ve ABD'deki büyük bir Siri takımının kapatıldığı ortaya çıktı. Şirket, 121 kişilik Siri takımını farklı bir yapay zeka takımıyla birleştirerek daha büyük planlara sahip olduğunu gösterdi. Ancak durumdan etkilenen çalışanların çoğunun, şehir ve takım değiştirmek istemediği dile getirildi ve işten çıkarılmayla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi. Apple'ın yapay zeka alanında büyük adımlar atmak istemesi, bu hamleyi zorlaştırıyor.

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor
14.01.2024 - 22:28,
Abone Ol

Yapay zeka yarışında geri planda kalmayı terchi eden Apple'ın bir süredir Siri için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ortaya çıkan son iddialar ise ABD'deki büyük bir Siri takımının kapatıldığını gösterdi.

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor

Apple bu hafta San Diego'daki Siri veri operasyonları ekibini kapatmaya karar verdi. Ancak şirket, 121 kişilik grubu farklı bir yapay zeka takımıyla birleştirerek daha büyük planlara sahip olduğunu gösterdi. Bu hareket, Siri'de güncelleme bekleyen kullanıcılar için sürpriz oldu.

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor

Şirket içi belgelere göre, Siri takımındaki 121 kişilik çalışanın, mevcut yapay zeka ekibiyle birleştirileceği bilgisi verildi. Çalışanların farklı bir ofise taşınıp taşınmayacaklarına Şubat ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor.

https://shiftdelete.net/android-isletim-sistemi-guncelleme-suresi-artiyor

Ancak durumdan etkilenen çalışanların çoğunun, şehir ve takım değiştirmek istemediği dile getirildi. Buna göre ofis değiştirmeyi reddeden çalışanların işten çıkarılmayla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Siri ekibinin bugüne kadar İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Fransızca gibi dillerdeki sesli sorgulara açıklama ekleyerek Siri'yi geliştirmeye odaklandığı biliniyor. Farklı bir takımla birleşme planı ise işten çıkarma olasılığını artırıyor ve bu, yapay zekada büyük adımlar atmak isteyen Apple için zor bir hamle olacak.

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor

Teknoloji devi şehir değiştirme kapsamında çalışanlara bazı olanaklar da sunacak. Buna göre sağlık sigortasında artış ve 7 bin dolara kadar yol yardımı yapılabileceği ifade edildi. Ancak takım değiştirmek istemeyenlere farklı ekipler bulunacak. Yine de mühendis olmayanlar için Apple'da yeni pozisyonlar bulmak zor olabilir.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Diego, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor - Son Dakika


22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Son Dakika
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:17 Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 00:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement