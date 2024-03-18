Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, kablosuz kulaklık dünyasında da en iyi isimler arasında yer alıyor. Şirket, 2024 yılında kulaklık dünyasına önemli cihazlar katmaya hazırlanıyor. Apple haberleriyle bilinen Mark Gurman, AirPods'lara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı.
Apple, iki yeni AirPods 4 modelinin tanıtım tarihi olarak eylül ya da ekimi düşünüyor
Bilindiği üzere Apple, AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı kulaklık serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen modellere ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Buna göre teknoloji devi, mayıs ayında iki yeni AirPods modelinin üretimine başlayacak. Modellerin tanıtım tarihi, eylül ya da ekim olacak.
Gurman'ın paylaşımına göre beklenen dördüncü nesil AirPods modelleri daha gelişmiş ses kalitesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Şarj hızında da artış bekleniyor. Ek olarak gelişmiş modelde Konumumu Bul özelliğinin takibini kolaylaştıracak hoparlör yer alacak. Cihazlar hakkında çok fazla detay yer almıyor. Dilerseniz son çıkan modele bir göz atalım;
Apple Watch ve AirPods modellerine yeni özellikler geliyor!
Son Dakika › Teknoloji › Apple, 2024 yılında yeni AirPods modellerini tanıtacak - Son Dakika Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi. Türkiye, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları akıllandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, akıllı ulaşım sistemleri ön plana çıkıyor. Bu sistemlerle seyahat süreleri azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak. Yollar, bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılarak çok yönlü veri alışverişi yapabilecek. Ayrıca, 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşen kullanıma sunulacak ve 900 kilometrelik yol akıllanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 merkez kurarak bu sistemlerin kurulumunu planlıyor. Apple, iPhone SE 4, uygun fiyatlı Apple Vision Pro, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iddialarıyla gündemde. iPhone SE 4'ün 2025'te tanıtılması beklenirken, katlanabilir iPhone ve iPad modellerinin ise 2026 ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tesla, Nisan 2023'te Türkiye pazarına giriş yapan Model Y otomobili için yakın zamanda zam yapacağını duyurdu. Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde fiyatlar artacak ve Türkiye için tahmini bir zam miktarı da belirtildi. Tahmine göre, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 2 milyon 790 bin TL olabilir. Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık, Apple'a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor ve şirket rekabeti kısıtladığı iddiasıyla suçlanıyor. Apple ise davayı temelsiz buluyor ve galip çıkacağına inanıyor. Apple, iPhone'larda ekran deneyimini geliştirmek için ekran altı Face ID teknolojisini test ediyor. Ancak son sızıntılar, kullanıcıların bu özelliği beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Apple'ın yol haritasına göre, ekran altı Face ID teknolojisi 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak. Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Anlaşma, ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olarak kaydedildi. General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
ÖzellikAirPods Pro 2İşlemciH2 çipAktif Gürültü EngellemeGelişmiş hesaplama sesi ile iki kat daha fazla gürültü engellemeSürücüÖzel geliştirilmiş sürücüAmplifikatörÖzel geliştirilmiş amplifikatörDokunmatik denetimTek bir kaydırma hareketiyle ses ayarlamaUzamsal sesKişiselleştirilmiş uzamsal sesPil ömrüKulaklıklar: 6 saat, şarj kutusu: 30 saatŞeffaf modKullanıcıya göre kişiselFind MyŞarj kutusuna yerleşik hoparlörŞarjLightning bağlantı noktası, Apple Watch şarj cihazı, MagSafe veya herhangi bir Qi şarj cihazı
Son Dakika › Teknoloji › Apple, 2024 yılında yeni AirPods modellerini tanıtacak - Son Dakika
Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, META Platforms, Inc. (Facebook) hakkında geçici tedbir kararı verdi.
Türkiye, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları akıllandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, akıllı ulaşım sistemleri ön plana çıkıyor. Bu sistemlerle seyahat süreleri azaltılacak, trafik güvenliği artırılacak ve enerji verimliliği sağlanacak. Yollar, bilgi iletişim temelli sistemlerle donatılarak çok yönlü veri alışverişi yapabilecek. Ayrıca, 2028'e kadar devlet ve il yollarında 1902 yeni bileşen kullanıma sunulacak ve 900 kilometrelik yol akıllanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 merkez kurarak bu sistemlerin kurulumunu planlıyor.
Apple, iPhone SE 4, uygun fiyatlı Apple Vision Pro, katlanabilir iPhone ve iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bu ürünleri önümüzdeki yıllarda tanıtacağı iddialarıyla gündemde. iPhone SE 4'ün 2025'te tanıtılması beklenirken, katlanabilir iPhone ve iPad modellerinin ise 2026 ve 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Tesla, Nisan 2023'te Türkiye pazarına giriş yapan Model Y otomobili için yakın zamanda zam yapacağını duyurdu. Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde fiyatlar artacak ve Türkiye için tahmini bir zam miktarı da belirtildi. Tahmine göre, Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı 2 milyon 790 bin TL olabilir.
Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık, Apple'a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor ve şirket rekabeti kısıtladığı iddiasıyla suçlanıyor. Apple ise davayı temelsiz buluyor ve galip çıkacağına inanıyor.
Apple, iPhone'larda ekran deneyimini geliştirmek için ekran altı Face ID teknolojisini test ediyor. Ancak son sızıntılar, kullanıcıların bu özelliği beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Apple'ın yol haritasına göre, ekran altı Face ID teknolojisi 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak.
Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Anlaşma, ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olarak kaydedildi.
General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
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