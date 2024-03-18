Apple, 2024 yılında yeni AirPods modellerini tanıtacak

Teknoloji

Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple, kablosuz kulaklık dünyasında da en iyi isimler arasında yer alıyor. Şirket, 2024 yılında kulaklık dünyasına önemli cihazlar katmaya hazırlanıyor. Apple haberleriyle bilinen Mark Gurman, AirPods'lara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı.

Apple, iki yeni AirPods 4 modelinin tanıtım tarihi olarak eylül ya da ekimi düşünüyor

Bilindiği üzere Apple, AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı kulaklık serisiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen modellere ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Buna göre teknoloji devi, mayıs ayında iki yeni AirPods modelinin üretimine başlayacak. Modellerin tanıtım tarihi, eylül ya da ekim olacak.

Gurman'ın paylaşımına göre beklenen dördüncü nesil AirPods modelleri daha gelişmiş ses kalitesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Şarj hızında da artış bekleniyor. Ek olarak gelişmiş modelde Konumumu Bul özelliğinin takibini kolaylaştıracak hoparlör yer alacak. Cihazlar hakkında çok fazla detay yer almıyor. Dilerseniz son çıkan modele bir göz atalım;

Apple Watch ve AirPods modellerine yeni özellikler geliyor!