Apple'ın ilk olarak 2021 yılında piyasaya sürdüğü ürünü AirTag, bugüne kadar akıllı telefonlardan evcil hayvanlara, valizlerden motosikletlere kadar binlerce değerli eşyanın bulunmasına yardımcı oldu. Bu bağlamda dünyanın dört bir yanında milyonlarca satıyor. Son olarak Apple AirTag sayesinde çalınan bir araç daha bulundu.
Apple AirTag sayesinde çalınan aracını buldu!
Apple AirTag, kullanıcıların çantaları ve anahtarları gibi önemli eşyaları kolayca takip etmelerine olanak tanıyan küçük bir elektronik cihaz. Bluetooth teknolojisi kullanan bu cihaz, yakındaki Apple cihazlar ile iletişim kurar ve konum bilgisini iCloud'a gönderir. Böylelikle kullanıcı, AirTag'in konumunu görerek onu taktığı eşyayı bulabilir.
Aktarılan bilgilere göre İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan Paul Conway adlı bir adam, işte olduğu sırada Nissan Pathfinder model SUV aracının çalındığını fark etti. İlk başta ne yapacağını bilemeyen Conway, araca AirTag taktığını hatırladı. Akabinde gelen konum bilgisine göre sinyali takip etmeye karar verdi. Tabii bu sırada polislere de haber verdi.
Apple AirTag milyon dolarlık soygunu önledi!
Günün sonunda ise Conway, SUV'sine geri kavuştu. Kendisi, aracına olan derin bağlılığı nedeniyle çalındığını öğrendiğinde buna inanamadığını ve titremeye başladığını dile getirdi. Neyse ki gün, mutlu bitti.
Apple AirTag, hırsızlar için caydırıcı bir ürün haline geldi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde NYPD (New York Şehri Polis Departmanı), geçtiğimiz sene araç hırsızlığının artması üzerine araba sahiplerine ücretsiz şekilde Apple AirTag dağıtmaya başladı.
2023'ün sonlarında ise Florida eyaletinin Miami şehrinden Kuzey Carolina dağlarına seyahat eden Gavino ailesi, Charlotte Douglas Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra çantalarından birinin kaybolduğunu fark etti. Ancak Apple AirTag sayesinde kısa bir süre içerisinde bulabildiler.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple AirTag ile Çalınan Araç Bulundu - Son Dakika
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