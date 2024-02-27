Gündemden düşmeyen Apple, geçtiğimiz günlerde Amerikan Patent Ofisi'ne büyük bir dava açtı. Şimdiye dek hep orta yol arayışında olan şirketin bu sefer direkt mahkemeye gitmesi, birçok kişi tarafından hayretle karşılandı. Davanın sebebi olarak, ofisin Apple'ın uygulamaları için kullandığı Reality Composer ve Reality Converter isimlerine patent vermemesi gösteriliyor.
Patent başvurusunun tam tarihi bilinmese de uygulamaların ilk kez kullanıma sunulduğu 2020 yılı olduğu tahmin edilmekte. Firmanın bu hamlesinin, ofisten patent almakta zorlanan diğer teknoloji devleri için de bir örnek olması bekleniyor. İşte tüm detaylar…
Apple, patent konusunda taviz vermek istemiyor
Firmanın patent başvurusuna gelen en büyük itirazın, Türk bir şirket olan ZeroDensity tarafından yapıldığı biliniyor. Şirket Reality kelimesinin birçok kullanımının patentlerinin kendilerinde olduğunu, Reality Composer ve Reality Converter terimlerine patent alındığı takdirde ise kullanıcılarda büyük bir kafa karışıklığı olacağını öne sürdü. Apple ise bu kelimenin çok daha genel bir anlama sahip olduğunu savunuyor.
ZeroDensity yönetimi ise Apple'ın argümanlarını oldukça yanlış ve hatalı bir şekilde yorumladığını, reality markasının haklarını sonuna kadar korumaya çalışacaklarını söyledi. Apple ayrıca Çin'de de farklı bir patent davasıyla uğraşıyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Huawei Vision Pro ifadesinin patentini tam 4 yıl önce almış. Duruma bakılırsa, patent davalarının sonu gelmeyecek gibi görünüyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, Reality Composer ve Reality Converter İsimlerine Patent Verilmediği İçin Patent Ofisine Dava Açtı - Son Dakika
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