Apple, App Store\'da emülatörlere izin vermeye başladı

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Apple'ın diğer akıllı telefon üreticilerine kıyasla daha katı kuralları olduğu aşikar. Bununla birlikte kullanıcı tarafından ne kadar tepki gelirse gelsin üçüncü taraf mağazalarına ve uygulamalarına izin vermemesi gibi kendi planlarından sapmadan ilerleyen bir politikayla faaliyetlerini sürdürüyor.

Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira marka son dönemde App Store'daki eleştirilen katı politikalarını gevşeterek AB yasalarına ayak uydurmaya başladı. Bunun yeni bir örneği ise emülatörler. Son gelen bilgiler bu gibi yazılımların şirketin uygulama mağazasında görünmeye başladığı yönünde.

App Store'da emülatör dönemi başladı

Apple Insider tarafından paylaşılan son bilgiye göre Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) ayak uydurmasının ardından App Store'da emülatörlerin yolu açıldı. Apple'ın App Store inceleme sürecinden geçen ve indirmeye sunulan emülatörlerden birisinin Emu64 XL olduğu belirtiliyor.

Android tarafında da kullanılan Emu64 XL temelde Commodore 64 emülatörü ve iOS 11 ve iPadOS 11 üzeri cihazlarda düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Bununla birlikte macOS 11.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran Mac modelleriyle de uyumlu olduğu ifade ediliyor.

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Şirketin uygulama mağazasına eklenen bir diğer emülatör ise iGBA diyebiliriz. Bu bir Gameboy Advance ve Gameboy Color emülatörü olarak biliniyor ve iddiaya göre bu platformların oyunlarını kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle oynatabiliyor. Bu da iOS 12 ve iPadOS 12 sürümlerini çalıştırabilen iPhone ve iPad'lerin yanı sıra Apple Vision Pro ve M1 Mac'lerde çalışabiliyor.

Yukarıda belirtilen her iki uygulama da ücretsiz olarak indirilebiliyor ve herhangi bir uygulama içi satın alma gerektirmeden kullanılabiliyor.

Siz Apple'ın App Store'da emülatörlere izin verme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.