Apple App Store\'da Sahte Kripto Cüzdanı Dolandırıcılığı

Teknoloji

Kripto para dünyasında dolandırıcılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Apple App Store'da yer alan sahte bir uygulama kullanıcıları tehlikeye atmayı başardı. Popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit eden kripto para uygulaması büyük riskler yaratıyor.

App Store'daki sahte kripto cüzdanı sosyal medyayı karıştırdı

"LetalComRu" adlı bir hesap tarafından sunulan sahte uygulama, App Store'da kullanıcıları kandırmak için Leather'ın logosunu ve markasını kullanıyor. Ayrıca sahte olumlu yorumlar satın alan uygulamanın; 4,9 gibi yüksek bir ortalama puan elde ettiği bildirildi.

Leather'ın geliştiricisi olan şirket ise resmi bir iOS uygulamasına sahip olmadıklarını belirtti. Bu yüzden App Store'da listelenen uygulamanın dolandırıcı olduğu konusunda uyardı. Şirketin açıklamasına göre, şu anda cüzdan yazılımı sadece web sitesi üzerinden yapılıyor.

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Kötü niyetli uygulamanın, kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı yatırımcılar, farkında olmadan sahte uygulamaya girdikten sonra "her şeylerini kaybettiklerini" bildirdi.

Uzmanlar, uygulamanın Bitcoin ve NFT gibi fonları farklı bir adrese gizlice aktardığını söylüyor. Ayrıca kimlik bilgilerini de toplayarak kullanıcı hesaplarını tehlikeye atıyor.

Apple, sahte Leather uygulamasını kaldırdı. Ancak bu durum, Apple'ın uygulama inceleme süreçleri ve kullanıcı değerlendirmelerini bir kez daha tartışmaya açtı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple App Store stratejileri doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.