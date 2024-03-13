Apple, Çin\'de yeni bir araştırma merkezi açıyor

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Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle birinen Apple; Fransa, İsrail, Japonya, İngiltere ve İsveç'teki araştırma merkezi projeleriyle biliniyor. Çin'de de halihazırda araştırma merkezi bulunan şirket, son dönemdeki gelişmeler üzerine buna bir yenisini eklemeye karar verdi.

Bu hamlenin en büyük sebebi olarak ise, Çin'in 1.4 milyarlık nüfusu ve barındırdığı genç yetenek potansiyeli gösteriliyor. Ayrıca ülkede meydana gelen bazı sorunlara, ancak bölgenin kültürünü bilen yerli kişilerin çözüm bulabileceği düşünülüyor. İşte önemli detaylar…

Apple, araştırma merkezi ile gündemde!

Shenzhen şehrinde açılacak merkez, ülkede büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bölgede bulunan parça tedarikçilerinden ve merkezi konumundan dolayı bu şehrin seçildiği belirtildi. Bu şekilde, tüm aşamaların olabildiğince yerelleştirilerek üretim maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesi planlanıyor. Proje sorumlusu Isabel Ge Mahe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'deki araştırma merkezleri için şimdiye kadar tam 139 milyon dolar harcadıklarını ve yatırımlarının hızla devam edeceğini söyledi.

Böylece üretim ekibiyle satış ağının giderek birbirine yaklaşarak, daha sağlıklı bir pazarlama sürecinin sağlanması amaçlanıyor. Ancak projenin siyasi bir tarafı da mevcut. Son dönemde oldukça gerilen Amerika ile Çin ilişkileri, teknoloji firmalarını da etkilemeye başladı. Ülkedeki iPhone satışları gözle görülür şekilde düşen Apple, bu duruma çare aramaya başladı. Çin genelinde açılacak araştırma merkezleri de, bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.

Apple'ın hisse değeri çakıldı!

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