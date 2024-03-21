Teknoloji

Apple ve Epic Games davası uzun süredir devam ediyor. Son olarak mahkeme çoğu konuda Apple'ı haklı buldu. Ancak Apple, ABD topraklarında da üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kaldı. Epic Games ise Apple'ın geliştiricilerden istediği üçüncü taraf kesintilerini haksız buldu ve temyize başvurdu. Microsoft, Meta, X ve Tinder'ın sahibi Match Group ise Epic Games'e destek verdi.

Apple, Epic davası sonrası üçüncü taraf ödeme yöntemi sorunu büyüdü

Fortnite'ın Apple ödeme yöntemlerine alternatif bir sistem kullanması üzerine iOS platformundan atılmasıyla başlayan dava hala devam ediyor. Mahkeme Apple, Epic davası için son kararı verse de iki firmada kararı temyize götürdü. Epic Games ayrıca bu temyiz başvurusunda Apple'ın üçüncü taraf ödeme yöntemi sistemlerinin önünü tıkadığını savundu.

Buna göre Apple, mahkeme kararı sonrası ABD için App Store için alternatif üçüncü taraf ödeme yöntemlerini aktif hale getirdi. Ancak geliştiriciler bu ödeme yöntemlerini kullandığı zaman Apple'a yüzde 27 komisyon ödemek zorunda. Bildiğiniz gibi App Store hali hazırda her uygulamadan yüzde 30 komisyon alıyor.

Epic Games, iki komisyon bedeli arasında oluşan yüzde üçlük farkın teşvik edici olmadığı görüşünde. Apple'ın başı ise bu sefer daha fazla teknoloji devi ile derde girdi. Buna göre Microsoft, Meta, X ve Tinder'ın sahibi Match Group'da bir dilekçeyle Epic Games'e destek verdi.

Epic Games Store mobil mağazası geliyor!

Epic Games Apple davası için müdahil olan teknoloji devleri, üçüncü taraf ödeme yöntemleri için istenen komisyonun fahiş olduğu konusunda hemfikir. Microsoft, Apple'ın son politikasının firmaların kullanıcılara indirim sunma imkanı bırakmadığı görüşünde. Meta ise özellikle reklam ödemelerinde web sürümüne göre mobilde çok daha yüksek ücretler belirlemek durumunda kalıyor. Firma bu anlamda Apple'ın komisyon ücretlerinin oldukça yüksek olduğu görüşünde.

Tinder, Okcupid gibi eşleşme uygulamalarının sahibi olan Match Group ve X platformu da App Store alternatif ödeme yöntemi komisyonlarından şikayetçi. Bu iki teknoloji devi de dilekçeyle davaya müdahil oldu.

Kısacası Apple, Epic Games davası ile başlayan üçüncü taraf ödeme yöntemleri tartışmasında birçok firmayı karşısına almaya başladı. Sizce Apple, Epic Games davası diğer teknoloji devlerinin de müdahil olması ile başka bir boyuta ulaşır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.