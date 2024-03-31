Apple Haritalar, Otomobil Tipine Göre Rota Önerme Özelliği İçin Patent Aldı

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Apple, en büyük rakibi Google Haritalar ile arayı kapatmaya çalışıyor. Bu anlamda iOS 18 ile Apple Haritalar için önemli özellikler de karşımıza çıkabilir. Ancak Apple şimdiden gelecek için de önemli bir patent almayı başardı. Bu patent ile Apple Haritalar, otomobil tipine göre rota önerme imkanına sahip olacak. Bu Apple Haritalar özelliği, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek.

Apple Haritalar otomobile göre rota önerme özelliği nasıl çalışacak?

Şu an için patent seviyesinde olsa da Apple, önemli bir özellik getirmenin peşinde. Bildiğiniz gibi özellikle elektrikli otomobil modelleri için şarj istasyonu alanlarının nerede olduğunu haritada görmek önemli. Apple Haritalar, otomobile entegre sistemlerde aslında benzer bir rota önerme sistemine sahip.

Buna karşın Apple Haritalar uygulaması üzerine de bu özelliği getirmeyi planlıyor. Patente göre Apple Haritalar, otomobilin türüne göre alternatif rotalar oluşturacak. Özellikle elektrikli otomobilin şarj durumuna göre yol önerme ve yakın şarj istasyonuna göre rota oluşturma ve önerme gibi özellikler patentte yer alıyor.

Apple Haritalar için alınan patente göre aracın plakasını ve farklı detaylı bilgileri girdiğinizde farklı özellikler de devreye girecek. Buna göre Apple Haritalar aracın türüne göre kısıtlı olduğu yolları gösterecek. Yine Apple Haritalar bu plaka ve araç kısıtlarına göre sürücüye alternatif rota önerme imkanına da sahip olacak.

Apple Haritalar, önemli bir güncellemeyle geliyor!

Kısacası Apple Haritalar uygulaması aracınızı daha iyi tanımak ve girdiğiniz bilgilere göre daha kullanışlı bir navigasyon hizmeti sunmanın peşinde. Elektrikli otomobillerin ne kadar enerjisi kaldığı, benzinli otomobillerde de yine yakıtın kaldığını da bu yeni özellik gösterecek. Özellikle de otomobilin şarj noktasına ya da benzinliğe ulaştığında ne kadar yakıtı kaldığını da otomatik hesaplayacak.

Apple'ın aldığı patentte yapay zeka vurgusu yer almasa da tahminler tüm bu özelliklerin yapay zeka destekli olacağı yönünde. Tabii ki bu haritalar özelliği henüz patent aşamasında. Bildiğiniz gibi Apple, en çok patent alan firmalar arasında. Ancak bu patentler her zaman hayata geçmiyor.

Sizce Apple Haritalar için alınan bu patent mesela iOS 18 yani iPhone 16 ile karşımıza çıkabilir mi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.