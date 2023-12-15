Apple hisseleri tarihi zirveye oynuyor

Dünyanın en değerli şirketi Apple, finansal başarısıyla göz doldurmaya devam ediyor. 3 trilyon dolarlık pazar değerine sahip olan şirket, hisselerinde büyük artış gördü. Buna göre Apple hisseleri tarihi zirveye oynayarak 200 dolara dayandı.

Apple pazar değeri yeniden 3 trilyon doların üzerinde

Apple'ın hisse fiyatı geçtiğimiz gün itibarıyla rekora imza attı. ABD borsası kapanırken 197,96 dolara ulaşan hisseler, yatırımcıların yeni bir zirveyi görmesini sağladı. Bu da şirket için tüm zamanların en yüksek seviyesi anlamına geliyor.

Apple daha önce 31 Temmuz'da 196,45 dolarlık değeri görmüştü. Ancak 13 Aralık tarihinde hisse fiyatı bu değeri aşarak 198 dolar seviyesine dayandı. Bu da şirketin teknoloji sektöründeki hakimiyetinin altını çiziyor.

1231231212

2023, borsada Apple için oldukça başarılı bir yıl oldu. Araştırma verilerine göre teknoloji devi, yıl boyunca genel piyasa değerini 1 trilyon dolar artırdı. ABD'de listelenen şirketler arasında yalnızca Microsoft'un 1 trilyon dolar değer kazandığını hatırlatmak gerekiyor.

Apple şu anda toplam 3 trilyon doların üzerinde bir pazar değerine sahip. Aralık ayına kadar 2,9 trilyon dolar civarında gezinen şirket, yıl biterken bu dönüm noktasını tekrar geçti. Bu sayede dünyanın en değerli markası olduğunu da belirtelim.

Apple; Microsoft, Alphabet, Amazon ve Nvidia ile birlikte 1 trilyon doların üzerinde değere sahip halka açık beş firmadan biri. Ayrıca ikinci sırada 2,81 trilyon dolarla Microsoft'un yer aldığını da hatırlatmak gerekiyor. Analistler, 2024'te Apple'ın 4 trilyon dolar değere ulaşabileceğini düşünüyor.