Apple\'ın katlanabilir iPhone çalışmaları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaların boy gösterdiği katlanabilir telefon pazarına girmesi beklenen üreticilerden birisi de Apple. Maalesef bu konuda bugüne dek şirketten herhangi bir açıklama gelmedi ve bu da kullanıcıların akıllarında soru işaretlerine neden oluyor. Peki Apple gerçekten katlanabilir iPhone için çalışıyor mu? Çalışıyorsa katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılabilir?
Apple Vision Pro ekibi katlanabilir iPhone çalışmalarına katıldı
Son dönemde ortaya çıkan raporların ortak noktası Apple'ın katlanabilir telefon işine girmeye hazırlandığı yönünde. Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Alpha Biz tarafından paylaşılan son bilgi ise bu söylentilere bir yenisini daha ekliyor.
Apple'ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Vision Pro'nun geliştirme ekibi katlanabilir iPhone çalışmalarına destek vermeye başladı. Hatta markanın Vision Pro'ya en az 1.5 yıl bir ekleme yapmayı planlamaması nedeniyle böyle bir karar aldığı söyleniyor.
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Burada Vision Pro ekibinin ekran teknolojilerinde bir hayli yetenekli olduğu ve bunun şirket içerisindeki katlanabilir iPhone ile ilgili ekran dayanıklılığı endişelerini de ortadan kaldıracak stratejik bir hamle olduğu ifade ediliyor.
Eğer söylentiler doğruysa Apple'ın bu alanda iki tür ürün piyasaya sürmek istediği söyleniyor. İlki Galaxy Z Flip 5 gibi içe doğru katlanabilen bir iPhone, ikincisi ise Galaxy Z Fold 5 gibi açıldığında tablet olabilen bir katlanabilir iPad.
Burada önemli bir detayın daha olduğunu söyleyebiliriz. Zira bazı sektör kaynaklara göre Apple, sağlamlık endişelerinden dolayı Galaxy Z Flip 5 konseptini rafa kaldırarak Galaxy Z Fold 5 benzeri bir ürün ile yoluna devam edebilir. Bu durumda açıldığında iPad, katlandığında ise iPhone olabilen bir ürün karşımıza çıkabilir.
Görüldüğü üzere ne kadar bilgi ortaya çıkarsa çıksın markanın katlanabilir telefon çalışmalarında halen bir kafa karışıklığı söz konusu. Bununla birlikte Apple'ın bu konuda tam hazır olmadan bir adım atmayacağını düşünürsek geçmiş raporları da göz önüne alarak en erken 2026 yılında bir katlanabilir iPhone göreceğimizi söyleyebiliriz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple'ın katlanabilir iPhone çalışmaları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı - Son Dakika
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