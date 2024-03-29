Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'ye kaldı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'ye kaldı

Apple, katlanabilir iPhone modeli için beklediği sonuçları alamayınca çıkışını 2026 sonundan 2027 başına erteledi. Şirketin katlanabilir ekran bulma konusunda teknik zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Apple'ın esneklik ve uzun ömürlülük açısından telefonu riske atmak istemediği ifade ediliyor.

29.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Apple bir süredir katlanabilir iPhone iddialarıyla gündemde. BOE, LG ve Samsung gibi şirketlerden test ekranları alan şirket, henüz beklediği sonuçlar ile karşılaşamadı. Bunun sonucunda ilk katlanabilir modelin gecikeceği ortaya çıktı.

Katlanabilir iPhone 2027 başına kaldı

Güney Koreli analiz firmalarından gelen çok sayıda rapora göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli için çalışmalarını erteledi. Bu kapsamda katlanabilir iPhone'un çıkışını 2026 sonundan 2027 başına çekti. Bu da bir çeyrek gecikebileceği anlamına geliyor.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'ye kaldı

Şirketin ürün planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar; Apple'ın dayanıklılık, kullanıcı deneyimi ve tasarım konusundaki standartları test ettiğini söyledi. Teknoloji devinin katlanabilir ekran bulma konusunda teknik zorluklar yaşadığı ifade edildi.

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Apple bir süredir katlanabilir prototipler üzerinde çalışıyor. Ancak henüz geliştirmenin erken aşamalarında. Önceki prototipler, 6 ila 7 inç arasında değişen ekranları ortaya koydu. Ayrıca yaklaşık 8 inçlik ana ekrana sahip dikey ve yatay katlanabilir tasarımları test ettiğini biliyoruz.

Ancak katlanabilir ekran teknolojisi, henüz Apple'ın standartlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşmış değil. Analistler, deneyimin standart akıllı telefonlarla eşleşmemesi halinde Apple'ın katlanabilir cihazı piyasaya sürmekten çekineceğini belirtti.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'ye kaldı

2027 yılına kalan katlanabilir cihaz, Apple'ın bir süre daha bu pazara geç gireceğinin mesajını veriyor. Ancak şirketin esneklik ve uzun ömürlülük açısından telefonu riske atmak istemediğini söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'ye kaldı - Son Dakika

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