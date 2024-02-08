Apple'ın yeni yapay zeka dil modeli sayesinde, metin komutlarıyla istediğimiz gibi görsel işlemleri yaptırabileceğiz. İşte Apple'ın yeni görsel işleme modeli MGIE.
Yapay zeka artık hayatımızın her anında karşımızda. Apple da yapay zekayı hem iPhone modellerinde hem de Mac modellerinde donanımsal olarak kullanıyor. Hem A hem de M serisi işlemcilerinde, fiziksel olarak yapay zeka ünitesine sahip olan Apple ürünlerine yeni yapay zeka yeteneği ekleniyor.
Apple'ın görsel oluşturma ve düzenleme için geliştirdiği yapay zeka dil modeli MGIE bakalım bizlere neler sunuyor!
Grafikerlere rakip yapay zeka yazılımı MGIE
Görsellerde bazı değişiklikler istediğinizde ya da revizeler verdiğinizde grafikerlerle iletişimde oluruz. Görselin şurasını biraz büyütelim, görüntüdeki renkleri optimize edelim ya da bir bilgisayar görseli var, onun içerisindeki ekranda gözüken görüntüyü değiştirelim gibi verdiğiniz komutları algılıyor ve görselleri yapay zeka sayesinde istediğiniz gibi düzenleyip, oluşturuyor!
Sızdırılan örnek görsellerde arka planda istenmeyen nesneleri kaldırma, fotoğrafların optimizasyonu, bilgisayar içindeki ekranı değiştirme ya da bir yiyecek görüntüsünü daha sağlıklı yapma gibi pek çok yazılı text komutu verdikten sonra, yapay zekanın görselleri hızlı bir şekilde işlediği görülüyor.
MGIE adlı yeni model için Kaliforniya Üniversitesi ile beraber çalışan Apple, başka bir insana yapması için söyleyeceğimiz ya da bilgisayarda Photoshop üzerinden yapabileceğimiz komutları, sanki bir chatbot ile yazışır gibi text ile isteklerinizi iletmeniz yeterli.
GitHUB üzerinden indirmeye sunulan model henüz ticari bir alanda kullanılmıyor. Henüz daha geliştirmelere devam edilen dil, bakalım önümüzdeki dönemde nasıl karşımıza çıkacak?
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Son Dakika › Teknoloji › Apple'ın Yeni Yapay Zeka Modeli MGIE ile Görsel İşlemler Artık Daha Kolay - Son Dakika
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