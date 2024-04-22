Apple, internetsiz çalışan yapay zeka dil modelleri geliştirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, internetsiz çalışan yapay zeka dil modelleri geliştirmeye hazırlanıyor

Apple, internetsiz çalışan yapay zeka dil modelleri geliştirmeye hazırlanıyor

Apple, yapay zeka alanında yeni bir adım atarak, cihaz üzerinde internetsiz çalışan büyük dil modelleri (LLM) geliştirmeye hazırlanıyor. Bu yenilikle birlikte yapay zeka dil modeli, cihaz üzerinde çalışarak daha hızlı işlem yapma ve kullanıcı gizliliğini koruma avantajlarına sahip oluyor. Bulut tabanlı yapay zeka hizmetlerinde veriler genellikle çevrimiçi ortamlarda işlenirken, cihaz üzerinde internetsiz çalışan LLM'ler verilerin dışa sızma riskini azaltıyor. Ancak cihaz üzerinde internetsiz çalışan büyük dil modellerinin yeteneklerinin bulut tabanlı modellerle karşılaştırıldığında sınırlı olması nedeniyle, Apple'ın diğer yapay zeka şirketleriyle iş birliği yapması da olası görünüyor.

22.04.2024 17:09
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Apple, yapay zeka alanında yeni bir adım atarak, cihaz üzerinde internetsiz çalışan büyük dil modelleri (LLM) geliştirmeye hazırlanıyor. Apple'ın bu stratejisi, genellikle bulut tabanlı olan mevcut yapay zeka hizmetlerine göre önemli bir farklılık sunuyor. Peki yapay zeka dil modelini cihaza eklemenin avantajları ne olacak?

Apple'ın yapay zeka dil modeli internetsiz çalışacak

Bu yenilikle birlikte yapay zeka dil modeli, cihaz üzerinde çalışarak daha hızlı işlem yapma ve kullanıcı gizliliğini koruma avantajlarına sahip oluyor. Apple'ın cihaz üzerinde büyük dil modelleri kullanma kararı, şirketin kullanıcı gizliliğine verdiği önemle de gayet uyumlu.

Apple, internetsiz çalışan yapay zeka dil modelleri geliştirmeye hazırlanıyor

Bulut tabanlı yapay zeka hizmetlerinde veriler genellikle çevrimiçi ortamlarda işlenirken, cihaz üzerinde internetsiz çalışan LLM'ler verilerin dışa sızma riskini azaltıyor. Bu yenilikle birlikte, internet bağlantısı olmayan veya sınırlı olan yerlerde bile çalışabilme özelliği, bu modelleri daha kullanılır hale getirecek.

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Ancak dezavantajları da var. Bulut tabanlı modellere kıyasla cihaz üzerindeki LLM'ler genellikle daha az güçlü, çünkü büyük sunucu çiftlikleri kadar büyük parametre setlerine ve sürekli güncellenen verilere sahip değiller.

Apple'ın cihaz üzerinde internetsiz çalışan büyük dil modelleri, özellikle yapay zeka uygulamaları ve işlevsellikleri arasında farklı bir yaklaşım sunuyor. Şirket, bulut tabanlı rakiplerinin gücünden ziyade, yapay zekanın internetsiz bir şekilde günlük yaşamda insanlara nasıl yardımcı olabileceğini vurgulayan bir pazarlama stratejisi benimsemeyi planlıyor.

Apple'ın yaklaşımı, özellikle kullanıcı gizliliğine önem verenler için cazip olabilir. Ancak, cihaz üzerinde internetsiz çalışan büyük dil modellerinin yeteneklerinin bulut tabanlı modellerle karşılaştırıldığında sınırlı olması nedeniyle, Apple'ın diğer yapay zeka şirketleriyle iş birliği yapması da olası görünüyor.

Bu stratejinin detaylarının, Haziran ayında düzenlenecek WWDC etkinliğinde açıklanması bekleniyor. iOS 18 ve diğer Apple cihazlarının işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin bir parçası olarak, cihaz üzerinde çalışan büyük dil modellerinin ne gibi avantajlar sunacağı ve yapay zekanın Apple ekosistemine nasıl entegre edileceği daha net anlaşılacak.

Siz bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mantıklı bir hamle mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, internetsiz çalışan yapay zeka dil modelleri geliştirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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