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Apple, iOS 17.3 beta 2 Güncellemesini Geri Çekti - Son Dakika
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Apple, iOS 17.3 beta 2 Güncellemesini Geri Çekti

Apple, iPhone'lar için yayınladığı iOS 17.3 beta 2 güncellemesiyle birçok kullanıcının telefonunu kullanılamaz hale getirdi. Kullanıcılar, Back Tap özelliğinin etkin olduğu modellerde sorun yaşadıklarını bildirdi. Güncelleme, bootloop sorunu nedeniyle geri çekildi. Apple'ın bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Apple, iOS 17.3 beta 2 Güncellemesini Geri Çekti
04.01.2024 - 20:29,
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz gün iPhone'lar için iOS 17.3 beta 2 güncellemesini yayınladı. Ancak yeni sürüm birçok iPhone'u kullanılamaz hale getirdi. Bunun üzerine Apple, güncellemeyi geri çekti. İşte detaylar!

Back Tap özelliği kullanıcılara sorun yaşatıyor!

Teknoloji alanındaki önemli isimler arasında yer alan Apple, geçtiğimiz gün iPhone'lar için iOS 17.3 beta 2 sürümünü yayınladı. Ancak yeni yılın ilk günlerinde yeni sürüm, pek çok iPhone kullanıcılarına büyük bir sorun yaşattı.

Apple, iOS 17.3 beta 2 Güncellemesini Geri Çekti

Kullanıcılardan gelen geri bildirim sonrasında şirket, güncellemeyi hem geliştirici merkezden hem de kablosuzdan geri çekti. Bu da söz konusu iPhone güncellemesinin artık indirilip yüklenemeyeceği anlamını taşıyor.

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iPhone kullanıcılarının bildirimine göre Back Tap özelliği etkin olan iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde bu sorun meydana geldi. iOS 17.3 beta güncellemesi de bootloop sorunundan dolayı geri çekildi.

Back Tap özelliği, kullanıcıların telefonlarının arka paneline iki veya üç kez dokunarak bazı eylemleri gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar bu özelliği isteklerine göre devre dışı bırakma şansına sahip oluyor.

Apple, iOS 17.3 beta 2 Güncellemesini Geri Çekti

Söz konusu özelliğin açık olduğu kullanıcılar bundan dolayı sorun yaşıyor. Ancak bu özelliği devre dışı bıraktıktan sonra güncellemeyi yüklerken sorun yaşamadıklarını belirttiler. Bu hatalar kullanıcıların iPhone'larına erişimlerini dahi engelliyor. Sorunun çözümü olarak da Apple'ın bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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