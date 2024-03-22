Apple, iOS 17.4.1 Güncellemesini Yayınladı

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz haftalarda büyük iOS 17.4 güncellemesini yayınladı. Bu sürüm, önemli yenilikleri beraberinde getirdi. Bugün ise iOS 17.4.1 sürümlü güncelleme sunuldu. Peki neler değişti?
iOS 17.4.1 güncelleme notları
1,62 GB dosya boyutundaki iOS 17.4.1 sürümlü güncellemenin notlarına baktığımızda yeni yazılımın mantar, anka kuşu, kırık zincir ile 18 vücut ve insan emojisi getirdiğini görüyoruz. Uzun zamandır merakla beklenen bu yeni emojiler, kullanıcıların sohbetlerine bir renk katacak.
Bununla birlikte Apple Podcasts uygulaması için de bir yenilik söz konusu. Buna göre artık podcast dinlerken Dökümler özelliği sayesinde belirli bölümleri İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi dillerde eş zamanlı metin vurgulaması ile takip edebilirsiniz. Peki çözülen hatalar ve yapılan iyileştirmeler neler?
iOS 17.4 güncellemesi önemli bir özelliği felç etti
Güncelleme notlarına göre Çalınan Aygıt Koruması özelliği artık tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekliyor. Ayrıca artık iPhone 15 ve 15 Pro modellerinde Ayarlar > Pil Sağlığı kısmında pil devir sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanım gösteriliyor. Bununla birlikte Bul uygulamasında kişi resimlerinin görünmemesine sebep olan hata da çözüme kavuştu.
Yenilikler
Emoji
Yeni mantar, anka kuşu, misket limonu, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri emoji klavyesinde kullanılabilir
18 vücut ve insan emojisi her iki yöne de bakma seçeneğini ekler
Apple Podcasts
Dökümler, bir bölümü İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde sesle eşzamanlı olarak vurgulanan metinle birlikte takip etmenizi sağlar
Bölüm metinleri tamamen okunabilir, metinlerde sözcük veya ifade aranabilir, belirli bir anına dokunularak o noktadan itibaren oynatılabilir ve Metin Puntosu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleri ile kullanılabilir
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
Müzik tanıma, belirlediğiniz parçaları Müzik'teki Listeler'inizin ve Arşiv'inizin yanı sıra Apple Music Classical'a da eklemenizi sağlar
Siri'nin aldığınız mesajları desteklenen tüm dillerde seslendirmeye yönelik yeni bir seçeneği vardır
Çalınan Aygıt Koruması, tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekler
Ayarlar'daki Pil Sağlığı, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde pil devir sayısını, üretim tarihini ve ilk kullanımı gösterir
Bul'da kişi resimlerinin boş olmasına neden olan bir sorunu düzeltir
Çift SIM kullanıcıları için telefon numarasının birincilden ikincile değişmesine ve mesaj gönderdikleri grup tarafından görülebilmesine neden olan bir sorunu düzeltir
iPhone'unuzu güncellemek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Genel kısmına giriş yapın.
3. Adım: Yazılım Güncelleme butonuna dokunun.
4. Adım: iOS 17.4.1 güncellemesini indirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iOS 17.4.1 Güncellemesini Yayınladı - Son Dakika
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