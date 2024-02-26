Apple, iOS arayüzünde 10 yılı aşkın süredir değişiklik yapmadı. Her yeni sürümde küçük revizyonlara giden Apple, iOS 18 ile büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket içerisinden alınan bilgiler, son yılların en büyük revizyonuna işaret ediyor.
iOS 18, iPhone'un en büyük güncellemesi olacak
Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan son rapora göre Apple, on yılı aşkın bir süre sonra ilk kez, iOS tasarımını önemli ölçüde güncellemek için çalışıyor. Gurman, Apple'ın iOS'un tasarımını değiştirmek için "gerçekten çalıştığını" dile getirdi.
Detaylar henüz belirsiz olsa da, şirketin bu yılın başından beri önemli adımlar attığı belirtildi. Apple'ın bu adımı, iPhone ve iPad kullanıcılarının önceki iOS sürümlerine kıyasla belirgin şekilde farklı bir arayüz bekleyebileceği anlamına geliyor.
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iOS'un son büyük görsel revizyonu 2013 yılında, daha düz ve modern bir tasarım diliyle yapılmıştı. iOS 7 ile düz simgelere ve sade bir temaya geçiş yapan Apple, 10 yılı aşkın süre sonra bu arayüzden de vazgeçmeye hazırlanıyor.
Bazı kullanıcılar iOS 18'in, Vision Pro'ya güç veren visionOS'tan ilham alacağını tahmin ediyor. Ancak Gurman ise iOS 18'in "tamamen elden geçirme" kadar ileri gitmeyeceğini söyledi. Apple'ın önceki ince ayarların seviyesini artıracağını belirtti.
Resmi sürüm için Haziran ayında düzenlenecek WWDC'yi beklememiz gerekiyor. Yaz ayı boyunca beta programıyla dağıtılacak iOS 18; iPhone 16 lansmanıyla birlikte kararlı sürümde çıkacaktır.
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