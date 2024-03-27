Son yıllarda teknoloji devleri, yapay zekaya odaklanmış durumda. Apple da bu şirketlerden birisi. ABD'li üreticinin iPhone'ların işletim sistemi iOS için üretken yapay zeka çalışmaları olduğu uzun bir süredir zaten biliniyordu.
Hatta şirketin üretken yapay zeka destekli özellikleri iOS 18 güncellemesi ile sunacağı söyleniyordu. Bununla ilgili olarak son günlerde birçok iddia ortaya atıldı. Son çıkan yapay zeka ile ilgili iddia ise kullanıcıların iOS 18 beklentilerini düşürdü.
Apple, üretken yapay zekayı iOS 18 ile sunmayacak
Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, daha önceki söylentilerin aksine Apple'ın üretken yapay zekayı iOS 18 ile devreye almayacağını iddia etti. Şirketin üretken yapay zeka ile ChatGPT benzeri bir sohbet botu sunacağı biliniyordu. Hatta bununla ilgili Google ve OpenAI gibi firmalar ile masaya oturduğu da söyleniyordu.
Ancak kaynağa göre Apple, yapay zeka destekli sohbet botu projesinden vazgeçmedi. Yani sadece ertelendi. Buna göre yeni yapay zeka aracını 2025'te yayınlanması beklenen iOS 19 ile görebiliriz. Tabii tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamakta fayda var.
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iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak ve akabinde kullanıma sunacak. Her sene düzenlenen bu etkinlik, bu yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilecek. iOS 18 bir yana iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerinin de tanıtılması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 18'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iOS 18 ile üretken yapay zekayı sunmayacak - Son Dakika
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