Apple, iOS\'tan Android\'e geçişi kolaylaştıracak bir uygulama üzerinde çalışıyor

Teknoloji

Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz sene yürürlüğe soktuğu Dijital Pazarlar Yasası (DMA), firmaları rekabete teşvik ediyor. Tüketicilerin lehine olan bu yasa kapsamında Apple, Microsoft ve Google gibi firmalar, çeşitli düzenlemelere gitmek zorunda kaldı.

Örnek vermek gerekirse Apple, iOS 17.4 sürümü ile akıllı telefonları için üçüncü taraf mağazalardan uygulama indirme imkanı sundu. Bunu yapmasaydı, Avrupa Birliği sınırları içerisinde iPhone satışları yasaklanacaktı. Son gelişmelere göre Apple, önemli bir adım daha atıyor. Buna göre ABD'li teknoloji devi, kullanıcıların iOS'tan Android bir telefona geçişini bir hayli kolaylaştıracak. İşte ayrıntılar…

Apple, Android – iOS geçişi kolaylaştıracak

Apple, bugün Dijital Pazarlar Yasası'na uyum planını içeren bir belge yayımladı. Bu belgede şirketin kendi web tarayıcısı olan Safari'yi kaldırabilme ve navigasyon hizmetini değiştirebilme olanağı sunma hedefi göze çarptı. Ancak önemli bir nokta daha var.

Belgede Apple'ın iOS cihazdaki verileri Android telefona aktarma işlemini kolaylaştıran bir uygulama üzerinde çalıştığı bilgisi yer alıyor. "Kullanıcı dostu" olarak belirtilen bu uygulamanın tam olarak nasıl çalışacağı bilinmese de eksiksiz ve kolay bir şekilde geçişi mümkün kılacağı söyleniyor.

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Aslına bakacak olursak kullanıcıların, iOS cihazdan Android telefona geçiş yapmak için başvurabileceği birçok uygulama bulunuyor. Ancak bunlar, tüm verileri aktaramıyor. Yani kapsamlı olmadıkları için bir hayli uğraştırıyorlar. Bu da kullanıcı deneyimini düşürüyor. Apple da eksiksiz aktarım yapacağı söylenen bu uygulama ile deneyimi yüksek tutmayı hedefliyor.

Apple, söz konusu bu uygulamayı önümüzdeki yıl kullanıma sunacak. Ne yazık ki elimizde net bir tarih yok. Ancak zaman azaldıkça teknoloji devinin her ürününde olduğu gibi bunun için de şirket içinden bazı bilgilerin sızması kuvvetle muhtemel. Böylelikle fikir sahibi olabileceksiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın iOS cihazdaki verileri Android telefona aktarma uygulamasından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.