 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı

Apple, eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi için çalışmalara başladı. Yeni detaylara göre iPhone 16, iPhone 15'e benzeyen bir tuş tasarımına sahip olacak. Ancak raporlara göre, iPhone 16 serisi Apple için risk oluşturabilir ve taleplerin düşeceği öngörülüyor.

Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı
14.01.2024 - 00:29,
Abone Ol

Ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasına yön veren Apple, eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi için kolları sıvadı. Son dönemde sızıntılarla gündeme gelen seri hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

iPhone 16 tuş tasarımı, iPhone 15'e benzeyecek

İlk çıkan bilgilere göre yeni iPhone modelinin yakalama düğmesi alacağını ve tüm düğmeleri için katı hal tasarımına geçeceğini söylüyordu. MacRumors tarafından ortaya çıkarılan son rapora göre iPhone 16 tuş tasarımı, iPhone 15 ile benzerlik gösteren bir eylem düğmesi ve ses seviyesi düğmelerine sahip olacak.

Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı

iPhone 16 hakkında ortaya atılan raporlar, serinin iPhone 15 ailesiyle büyük bir benzerlik göstereceğini söylüyor. Ancak bu durum Apple için risk oluşturacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Barclays'teki yatırım analistleri, Apple'ın gidişatına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, iPhone talepleri grafiğinin 2024'te düşüşe geçeceğini ve iPhone 16 serisinin bu düşüşü tersine çeviremeyeceğini açıkladı.

iPhone için beklenen Google Haritalar özelliği geliyor!

Raporda bu gözlemin nedeni olarak "iPhone 16'yı daha ilgi çekici hale getirecek hiçbir özellik veya yükseltme görmüyoruz." ifadesine yer veriliyor. Tasarım olarak iPhone 12'yi andırması beklenen serinin ekran boyutlarında büyüme bekleniyor.

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara yer vereceğini ortaya koydu. Bu, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'teki 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara göre büyümeye işaret ediyor. Cihazın arka paneline baktığımızda ise 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi yer alacak.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Iphone, Apple, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 01:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, iPhone 16 Serisi İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement