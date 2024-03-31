Apple, iPhone SE 4 için Samsung ile anlaşamadı

Teknoloji

Apple, iPhone SE 4 ile birlikte küçük ekranlı akıllı telefon serisine büyük yenilikler getirmeyi planlıyor. Ancak şirketin ana ekran tedarikçisi Samsung'un görüşmelerden çekildiği ifade edildi. Teknoloji devinin, iPhone SE 4 için ekran üretmek istemediği bildirildi.

iPhone SE 4 ekranı BOE'ye emanet

Samsung Display, iPhone SE 4 ekranı için birim başına 30 dolar teklif etmişti. Ancak bu rakam, Apple'ın birim başına 20 dolarlık bütçesinden daha yüksekti. İki şirket arasında orta yol sağlanamayınca, Samsung görüşmelerden ayrıldı.

Bunun üzerine Apple, iPhone SE 4'ün ekranlarını tedarik etmek üzere Çinli ekran üreticisi BOE ile anlaşma imzaladı. BOE ve Tayvanlı üretici Tianma'nın birim başına sırasıyla 25 ve 30 dolarlık teklifler verdiği aktarıldı. Ancak Samsung Display, Apple'ın katı fiyat gereksinimlerini karşılayamadı.

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BOE, birim başına 25 dolara ekran tedarik etmeyi kabul ederek hem Samsung hem de Tianma'nın fiyatlarının altında kalmayı başardı. Apple'ın ilk teklifinin hala üzerinde olsa da, iPhone SE 4 bütçesi için uygun olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek. Buna göre akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED türünde bir ekrana sahip olacak.

60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada teknolojisine de yer verecek.