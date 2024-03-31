Apple, iPhone SE 4 ile birlikte küçük ekranlı akıllı telefon serisine büyük yenilikler getirmeyi planlıyor. Ancak şirketin ana ekran tedarikçisi Samsung'un görüşmelerden çekildiği ifade edildi. Teknoloji devinin, iPhone SE 4 için ekran üretmek istemediği bildirildi.
iPhone SE 4 ekranı BOE'ye emanet
Samsung Display, iPhone SE 4 ekranı için birim başına 30 dolar teklif etmişti. Ancak bu rakam, Apple'ın birim başına 20 dolarlık bütçesinden daha yüksekti. İki şirket arasında orta yol sağlanamayınca, Samsung görüşmelerden ayrıldı.
Bunun üzerine Apple, iPhone SE 4'ün ekranlarını tedarik etmek üzere Çinli ekran üreticisi BOE ile anlaşma imzaladı. BOE ve Tayvanlı üretici Tianma'nın birim başına sırasıyla 25 ve 30 dolarlık teklifler verdiği aktarıldı. Ancak Samsung Display, Apple'ın katı fiyat gereksinimlerini karşılayamadı.
13213212213
BOE, birim başına 25 dolara ekran tedarik etmeyi kabul ederek hem Samsung hem de Tianma'nın fiyatlarının altında kalmayı başardı. Apple'ın ilk teklifinin hala üzerinde olsa da, iPhone SE 4 bütçesi için uygun olduğu belirtildi.
Şimdiye kadar çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek. Buna göre akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED türünde bir ekrana sahip olacak.
60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada teknolojisine de yer verecek.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iPhone SE 4 için Samsung ile anlaşamadı - Son Dakika
Eski PlayStation CEO'su Jim Ryan, PlayStation 2'nin şu ana kadar 160 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu rakamla birlikte PlayStation 2, dünyanın en çok satan konsolu ünvanını koruyor.
Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki eski günlerine dönme çabaları sürüyor. Marka, 5G ile ilgili kısıtlamaları aşmayı başarırken, yakında piyasaya süreceği P70 serisiyle dikkat çekiyor. Geekbench veri tabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Huawei P70 tek çekirdekli testlerde 1.243, çok çekirdekli testlerde ise 3.840 puan almayı başardı. Akıllı telefonun 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
İsveçli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, yapay zeka sistemi ChatGPT'nin doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı bir şekilde rapor hazırladığı ortaya çıktı. Uzmanlar, ChatGPT'nin hazırladığı raporlar ile doktorların hazırladığı raporlar arasında bir fark göremedi. Bu çalışma, yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki potansiyelini daha da derinlemesine incelemek için daha geniş kapsamlı bir testin hazırlıklarının başladığını gösteriyor.
Python, son yıllarda giderek popülerleşen bir programlama dili olarak milyonlarca geliştirici tarafından kullanılıyor. Bu içeriğimizde Python'un nasıl indirilip kurulacağını adım adım anlattık. Python indirme ve kurma işlemi oldukça basittir. İndirme adımlarını takip ederek Python'u bilgisayarınıza kolayca kurabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra CMD veya Terminal üzerinden Python sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek.
Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.
Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?