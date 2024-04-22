Teknoloji

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanması ile birlikte Apple da gözünü buraya çevirdi. Bu kapsamda şirketin iOS 18 ile birlikte iPhone'lara yapay zeka desteği sağlamayı planladığı zaten uzun bir süredir biliniyor. Hatta bazı kaynaklar, firmanın bazı teknoloji devleri ile anlaşma yapmak istediğini iddia ediyordu. Ancak son gelişmelere göre Apple, kendi yapay zeka dil modelini geliştiriyor. İşte ayrıntınlar…

Apple, kendi büyük dil modelini geliştiriyor

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman tarafından kısa süre önce paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, kendi büyük dil modelini geliştirmeye başladı. Şirketin bu model için hız ve gizliliğe önem verdiği aktarıldı.

Apple'ın üretken yapay zeka özelliklerine destek sağlayacak büyük dil modeli, rakiplerinin aksine bulut tabanlı olmayacak. Bu da tamamen cihaz üzerinde çalışacağı anlamına geliyor. Tabii bulut tabanlı olmayacağı için bazı özelliklerden yoksun olacak. Bunun içinse şirketin eksiklikleri tamamlamak için Google ve diğer yapay zeka şirketleri ile lisans anlaşması yapacağı söyleniyor.

Apple WWDC 2024'ten neler bekleniyor?

Şirketin 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek WWDC 2024 etkinliğinde önemli duyurular gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu duyurular arasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemleri öne çıkacakken, yapay zeka da eksik olmayacak.

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