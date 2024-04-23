Apple, kobalt tedariği konusunda çevresel adımlar atıyor

Teknoloji

Apple, kobalt tedariği konusunda çevresel ve etik endişeleri azaltmak için son yıllarda önemli adımlar attı. Kobalt, elektronik cihazların bataryalarında yaygın olarak kullanılan bir element, ancak madenciliği genellikle riskli ve etik sorunlara yol açıyor. İşte Apple'ın attığı çevresel adımlar…

Apple, batarya içeriğinde daha fazla geri dönüştürülmüş kobalt kullanıyor

Apple, son iş yılında batarya içeriğinde kobalt kullanımının yüzde 56'sını geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde ettiğini açıkladı. Bir önceki yılda bu oran yüzde 27 idi. Şirket, 2025 mali yılına kadar batarya içeriğinde yalnızca geri dönüştürülmüş kobalt kullanmayı hedefliyor.

Bu artış, Apple'ın sürdürülebilirlik konusunda ciddi adımlar attığını gösteriyor. Apple, eski iPhone'ları geri dönüştürmek için robotlar kullanarak malzemeleri yeniden üretime kazandırıyor. Bu robotlar, bataryalardan kobaltı neredeyse yüzde 100 oranında geri kazanıyor.

Yeni sızıntı! iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Ayrıca, lityum geri dönüşüm oranını da yüzde 24'e çıkardı. Şirket, çevre dostu uygulamalarını artırarak karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Apple, 2030 yılına kadar tüm tedarik zincirinde karbon nötrlüğüne ulaşmayı planlıyor.

Şirket, 2015'e kıyasla karbondioksit emisyonlarını yüzde 55 oranında azalttığını bildirdi. Nihai hedef, 2030'a kadar emisyonları 2015'e göre yüzde 75 azaltmak ve kalan kısmı dengeleme ve karbon bağlama yoluyla sıfıra indirmek.

Ayrıca, Apple batarya içeriğinde kullanılan geri dönüştürülmüş kobalt dışında, 2025 mali yılına kadar ambalajlarında plastik kullanımını tamamen sonlandırmayı da hedefliyor. Geçen yıl, Apple'ın ambalaj materyallerinin yüzde 3'ü plastikti.

Şirket, plastik kullanımını azaltarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeye çalışıyor. Apple, sürdürülebilirlik konusundaki bu adımlarıyla teknoloji endüstrisinde çevre dostu bir rol model olmayı hedefliyor.

Şirketin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik stratejileri, teknoloji endüstrisinde önemli bir dönüşüm yaratabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.