Apple, yapay zeka trendine uyum sağlayan yeni modeli MGIE\'yi kullanıcılarına sundu

Yapay zeka trendine uyum sağlayan markalardan biri de Apple oldu. Marka Santa Barbara'daki California Üniversitesi ile birlikte çalıştığı yeni yapay zeka modeli ile fotoğraflar üzerinde istediğiniz şekilde değişiklikler yapmanıza olanak tanıyor. Peki Apple MGIE nedir nasıl indirilir? İşte detaylar…
Apple MGIE nedir? Nasıl indirilir?
Apple yapay zeka trendi üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Marka bir dönem sesli asistan teknolojisine öncülük eden Siri'yi Apple cihazlarında aktif eder büyük ses getirmişti. Son çıkan haberlere göreyse Apple California Üniversitesi ile birlikte yaptığı çalışmalar ile MGIE'yi kullanıcılarına sundu. Peki bu yeni AI aracı ne işe yarar?
MGIE modeli sizden aldığı metin bazlı komutlar ile fotoğraflar üzerinde kesme, ekleme vb. birçok işlem gerçekleştirebiliyor. Bir nevi yapay zeka asistanına sahip bir fotoğraf düzenleyici adını verebiliriz. MLLM Kılavuzlu Görüntü Düzenleme anlamına gelen MGIE sizden aldığı komutlar aracılığı ile fotoğraf üzerindeki nesnelere gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyor.
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Ufak bir örnek vererek özelliği daha anlaşılır kılabiliriz. Örneğin bir pizza fotoğrafı ile çalışıyorsunuz. Yapmak istediğiniz şeyse bu pizza üzerindeki et ve sucuk sayısını azaltıp onun yerine sebzeler eklemek. Bu sayede daha sağlıklı bir pizza elde etmiş olacaksınız. Bunu yapmak için MGIE modeline "bu pizzayı daha sağlıklı bir hale getir" yazmanız yeterli. AI aracı sizin için pizzadaki diğer ürünleri azaltıp onların yerine sebze sosları ve sebzeler ekleyecektir.
Apple, MGIE'yi şu anda GitHub aracılığıyla indirilebilir hale getirdi. Ayrıca Hugging Face Spaces'ta araçla ilgili bir web demosu da yayınladı. Bahsi geçen adreslere giderek MGIE modelini deneyebilirsiniz. Özelliğin yakın bir tarihte Apple cihazlarında aktif olarak yer alması bekleniyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, yapay zeka trendine uyum sağlayan yeni modeli MGIE'yi kullanıcılarına sundu - Son Dakika
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