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Apple, Samsung'u Geride Bırakarak Akıllı Telefon Pazarının Lideri Oldu - Son Dakika
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Apple, Samsung'u Geride Bırakarak Akıllı Telefon Pazarının Lideri Oldu

Apple, 2023 yılında toplamda 234 milyonun üzerinde iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek akıllı telefon pazarının lideri oldu. Samsung ise 226 milyon sevkiyat ile ikinci sırada yer aldı. Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasıyla zirveye çıkmış olsa da Samsung'un tabloyu lehine değiştirme ihtimali yüksek.

Apple, Samsung\'u Geride Bırakarak Akıllı Telefon Pazarının Lideri Oldu
16.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:29
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Akıllı telefon pazarında Apple ilk defa Samsung'u geride bırakmayı başardı. Daha önce amiral gemisi modellerde Samsung'u geçen marka, toplamda da ilk defa Samsung'un önüne geçti. Buna karşın Samsung'un yeniden tabloyu lehine değiştirme ihtimali de yüksek.

Apple, Samsung'u geçti ve akıllı telefon pazarının lideri oldu

Apple, iPhone 15 satışlarıyla istediği ivmeyi elde edemese de 2023 yılını zirvede kapadı. IDC'nin açıkladığı verilere göre Apple 2023 yılında son çeyreğinde 80 milyondan fazla iPhone sevkiyatı ile zirvede. Listenin ikinci sırasında yer alan Samsung ise 53 milyon Samsung akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Ancak Apple'ın iPhone 15 serisini 2023 son çeyreğinde tanıttığı da bir gerçek. Bu anlamda Apple, listede ilk defa zirveye çıkmıyor.

Asıl önemli olan ise 2023 toplam akıllı telefon pazar payında ve sevkiyatında da Apple'ın lider olması. Buna göre Apple 234 milyonun üzerinde iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Samsung ise geçen seneye göre yüzde 13 küçülmeyle 226 milyon sevkiyat ile ikinci sırada. Apple ise iPhone sevkiyatını yüzde 3'ün üzerinde artırdı.

Apple, Samsung'u Geride Bırakarak <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Pazarının Lideri Oldu

Samsung ise geçen sene 262 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Bu anlamda Samsung'ta yaşanan küçülme Apple'ın zirveye çıkmasını sağlamış görünüyor. Listenin üçüncü sırasında yer alan Xiaomi 145 milyon sevkiyatla geçen seneye göre yüzde 4'ün üzerinde küçülme yaşadı.

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Oppo ise 103 milyon sevkiyatla neredeyse yüzde 10 sevkiyat kaybına uğradı. Buna göre 2023 akıllı telefon sevkiyatları 100 milyona yakın bir küçülmeye uğradı. Listenin en büyük sürprizi ise Tecno'nun da sahibi olduğu Transsion oldu. Buna göre firma Oppo'nun hemen arkasında ve yüzde 30 büyümeyle 93 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile öne çıkıyor.

Apple, Samsung'u Geride Bırakarak Akıllı Telefon Pazarının Lideri Oldu

Apple aynı zamanda 2023 akıllı telefon pazar payında da ilk defa Samsung'u geride bıraktı. Buna göre 2022 yılında Samsung yüzde 21 pazar payı ile zirvede yer alıyordu. Apple ise 2022'de yüzde 18 pazar payına sahipti. IDC verilerine göre Apple 2023 yılını yüzde 20 ile zirvede tamamladı. Samsung ise yüzde 19.4 ile Apple'ın hemen arkasında ikinci sırada. Xiaomi bu sıralamada yüzde 12 ile üçüncü, Oppo yüzde 8.8 ile dördüncü Transsion ise yüzde 8.1 ile Oppo'nun hemen arkasında yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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