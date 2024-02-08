Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı

Apple'ın son dönemde en çok konuşulan ürünü Apple Vision Pro diyebiliriz. Geçen günlerde ChatGPT desteği kazanan ve 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla da sıkça gündeme gelen karma gerçeklik gözlüğü kısa süre önce önemli bir güncelleme aldı. Bu yapı ürünle ilgili eleştirilen bir kısıtlamayı da ortadan kaldırıyor.
Apple Vision Pro için VisionOS 1.1 beta yayında, şifre sıfırlamak artık mümkün
Apple, Vision Pro için VisionOS 1.1'in ilk geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu. Henüz genel kullanıma açılmayan sürüm, üreticinin gözlüğe koyduğu "şifre sıfırlamak için Apple Store'a gidin" şartını da ortadan kaldırıyor.
Evet, yanlış duymadınız. VisionOS 1.1 betadan önce kullanıcılar şifrelerini unuttuklarında ve şifre sıfırlamak istediklerinde bir Apple Store mağazasına gitmek zorunda kalıyordu. Kısacası üründe kullanıcılar için bir şifre sıfırlama seçeneği yoktu. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı ve gözlükte yeni sürümle birlikte şifre sıfırlama yapılabilecek.
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Sadece bunlarla da sınırlı değil. Güncelleme buna ek olarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaran çeşitli iyileştirmelere de ev sahipliği yapıyor. Örneğin; Persona işlevi artık çok daha gerçekci ve kapsamlı hale getirildi. Burada yeni sürümü yükledikten sonra kullanıcılardan daha iyi bir Persona görüntüsü için yeniden Persona'larını ayarlamaları istenecek.
Cihazın özellikleri ise şöyle;
Siz Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi. Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti. Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti. Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı - Son Dakika
ÖzellikDeğerFiyat3.499 dolarİşletim SistemiVisionOSYonga SetiM2 ve R1EkranMicro-OLED (23 milyon piksel, 90Hz, 96Hz, 100Hz)Depolama256 GB, 512 GB, 1 TBKamera6.5MP Stereoskopik 3D kamera, uzamsal video ve fotoğraf çekimleri (18mm, f/2.0)Sensörler2 ana kamera, 6 takip kamerası, 4 göz takip kamerası, TrueDepth kamera, LiDAR tarayıcı, 4 ölçüm birimi, yanıp sönen sensör, ambiyans ışık sensörüKimlik DoğrulamaOpticID (iris tabanlı)SesDinamik baş izleme ile uzamsal ses podları, 6 mikrofon dizisiKablosuzWi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3PilGenel kullanım için 2 saat, video oynatma için 2.5 saatAğırlık600 – 650 gram
Siz Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı - Son Dakika
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