Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı

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Apple'ın son dönemde en çok konuşulan ürünü Apple Vision Pro diyebiliriz. Geçen günlerde ChatGPT desteği kazanan ve 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla da sıkça gündeme gelen karma gerçeklik gözlüğü kısa süre önce önemli bir güncelleme aldı. Bu yapı ürünle ilgili eleştirilen bir kısıtlamayı da ortadan kaldırıyor.

Apple Vision Pro için VisionOS 1.1 beta yayında, şifre sıfırlamak artık mümkün

Apple, Vision Pro için VisionOS 1.1'in ilk geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu. Henüz genel kullanıma açılmayan sürüm, üreticinin gözlüğe koyduğu "şifre sıfırlamak için Apple Store'a gidin" şartını da ortadan kaldırıyor.

visionOS 1.1 on Vision Pro requires you to rescan your Persona. It makes Personas look significantly better. Before (1.0) vs After (1.1) pic.twitter.com/D6qdw05zsf — Zach Smith (@Zacitus) February 6, 2024

Evet, yanlış duymadınız. VisionOS 1.1 betadan önce kullanıcılar şifrelerini unuttuklarında ve şifre sıfırlamak istediklerinde bir Apple Store mağazasına gitmek zorunda kalıyordu. Kısacası üründe kullanıcılar için bir şifre sıfırlama seçeneği yoktu. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı ve gözlükte yeni sürümle birlikte şifre sıfırlama yapılabilecek.

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Sadece bunlarla da sınırlı değil. Güncelleme buna ek olarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaran çeşitli iyileştirmelere de ev sahipliği yapıyor. Örneğin; Persona işlevi artık çok daha gerçekci ve kapsamlı hale getirildi. Burada yeni sürümü yükledikten sonra kullanıcılardan daha iyi bir Persona görüntüsü için yeniden Persona'larını ayarlamaları istenecek.

Cihazın özellikleri ise şöyle;