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Teknoloji

Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı

Apple Vision Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı

Apple Vision Pro, VisionOS 1.1 beta sürümüyle birlikte şifre sıfırlama özelliği kazandı. Kullanıcılar artık şifrelerini unuttuklarında Apple Store'a gitmek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca güncelleme, Persona işlevini iyileştirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

08.02.2024 16:06  Güncelleme: 16:06
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Apple'ın son dönemde en çok konuşulan ürünü Apple Vision Pro diyebiliriz. Geçen günlerde ChatGPT desteği kazanan ve 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla da sıkça gündeme gelen karma gerçeklik gözlüğü kısa süre önce önemli bir güncelleme aldı. Bu yapı ürünle ilgili eleştirilen bir kısıtlamayı da ortadan kaldırıyor.

Apple Vision Pro için VisionOS 1.1 beta yayında, şifre sıfırlamak artık mümkün

Apple, Vision Pro için VisionOS 1.1'in ilk geliştirici beta sürümünü kullanıma sundu. Henüz genel kullanıma açılmayan sürüm, üreticinin gözlüğe koyduğu "şifre sıfırlamak için Apple Store'a gidin" şartını da ortadan kaldırıyor.

visionOS 1.1 on Vision Pro requires you to rescan your Persona. It makes Personas look significantly better.

Before (1.0) vs After (1.1) pic.twitter.com/D6qdw05zsf

— Zach Smith (@Zacitus) February 6, 2024

Evet, yanlış duymadınız. VisionOS 1.1 betadan önce kullanıcılar şifrelerini unuttuklarında ve şifre sıfırlamak istediklerinde bir Apple Store mağazasına gitmek zorunda kalıyordu. Kısacası üründe kullanıcılar için bir şifre sıfırlama seçeneği yoktu. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı ve gözlükte yeni sürümle birlikte şifre sıfırlama yapılabilecek.

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Sadece bunlarla da sınırlı değil. Güncelleme buna ek olarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaran çeşitli iyileştirmelere de ev sahipliği yapıyor. Örneğin; Persona işlevi artık çok daha gerçekci ve kapsamlı hale getirildi. Burada yeni sürümü yükledikten sonra kullanıcılardan daha iyi bir Persona görüntüsü için yeniden Persona'larını ayarlamaları istenecek.

Cihazın özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğerFiyat3.499 dolarİşletim SistemiVisionOSYonga SetiM2 ve R1EkranMicro-OLED (23 milyon piksel, 90Hz, 96Hz, 100Hz)Depolama256 GB, 512 GB, 1 TBKamera6.5MP Stereoskopik 3D kamera, uzamsal video ve fotoğraf çekimleri (18mm, f/2.0)Sensörler2 ana kamera, 6 takip kamerası, 4 göz takip kamerası, TrueDepth kamera, LiDAR tarayıcı, 4 ölçüm birimi, yanıp sönen sensör, ambiyans ışık sensörüKimlik DoğrulamaOpticID (iris tabanlı)SesDinamik baş izleme ile uzamsal ses podları, 6 mikrofon dizisiKablosuzWi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3PilGenel kullanım için 2 saat, video oynatma için 2.5 saatAğırlık600 – 650 gram

Siz Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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