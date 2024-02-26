Apple Vision Pro Üretim Maliyeti ve Özellikleri

Son yıllarda teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu, karma gerçeklik gözlüklerinin günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olmasını sağladı. ABD'li teknoloji devi Apple ise yakın bir zamanda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürdü.
Hem özellikleri hem de fiyatıyla büyük ilgiyle karşılanan Apple Vision Pro, birçok kişi tarafından teknolojik bir devrim olarak değerlendirildi. Peki Apple Vision Pro üretim maliyeti ne kadar? İşte kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler…
Apple Vision Pro üretim maliyeti ne kadar?
Gelişmiş göz takip teknolojisi, hassas hareket takibi ve uzamsal ses özellikleri ile dikkat çeken Apple Vision Pro, 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatına sahip. Buna göre diğer cihazlara kıyasla pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Meta Quest 3, 500 dolardan başlıyor. Onun bir üst seviyesi Meta Quest Pro ise 1000 dolara satılıyor. Bu fiyat farkı nedeniyle Apple Vision Pro bir hayli eleştiri topluyor.
Pazar araştırma firması Omdia, Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünde kullanılan bileşenlerin maliyetini tek tek hesapladı. Bu hesaplama ile birlikte Apple Vision Pro maliyetinin 1.542 dolar olduğu ortaya çıktı.
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Yapılan hesaplamalara göre Apple Vision Pro'da kullanılan iki adet 1,25 inçlik Micro OLED ekranın toplam maliyeti 456 doları buluyor. Ayrıca cihaza güç veren M2 ve R1 işlemcilerinin kesin maliyeti belirtilmese de, bu bileşenlerin de ciddi bir maliyet yarattığı biliniyor. Bu üç temel bileşen, Vision Pro'nun yüksek fiyatlandırılmasında kilit bir rol oynuyor.
Maliyet, gözlüğün satış fiyatı olan 3.499 dolardan çıkarıldığında, Apple'ın her bir cihazdan yaklaşık 1.957 dolar kar ettiği görülüyor. Ancak bu kar miktarını değerlendirirken sadece üretim maliyetlerini değil, diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öyle ki Apple'ın çalışan maaşları, mağaza kiraları ve Ar-Ge yatırımları gibi birçok masrafı var.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro Üretim Maliyeti ve Özellikleri - Son Dakika
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