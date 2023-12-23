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Apple, yapay zeka çalışmaları için haber siteleriyle anlaşacak - Son Dakika
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Apple, yapay zeka çalışmaları için haber siteleriyle anlaşacak

Apple, bazı büyük haber yayıncılarıyla haber arşivlerini lisanslama ve yapay zeka modellerini eğitmek için kullanma konusunda görüşüyor. Şirket, en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar için Condé Nast, NBC News ve IAC gibi yayınlarla temasa geçti.

Apple, yapay zeka çalışmaları için haber siteleriyle anlaşacak
23.12.2023 - 18:27,  Güncelleme: 18:27
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ChatGPT ile birlikte popüler hale gelen yapay zeka destekli platformlar, Apple ve Google gibi teknoloji şirketlerinin de radarına girmeyi başardı. The New York Times'ın haberine göre Apple, bazı büyük haber yayıncılarıyla haber arşivlerini lisanslama ve bu bilgileri yapay zeka modellerini eğitmek için kullanma konusunda görüşüyor.

Apple, yapay zeka çalışmaları için haber siteleriyle anlaşacak

Yayınlanan rapora göre Apple, en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar için Condé Nast, NBC News ve IAC gibi yayınlarla temasa geçti. Konu hakkında açıklama yapan analistler, "Görünüşe göre yayıncılar, Apple'ın içeriklerini kullanmasından kaynaklanabilecek yasal sorumluluklar konusunda endişeliler. Apple'ın yapay zeka asistanı planının belirsiz olması da içerik üreticilerin aklında soru işareti bırakıyor olabilir." ifadelerine yer verdi.

Apple, yapay zeka çalışmaları için haber siteleriyle anlaşacak

Apple'ın son zamanlardaki yapay zeka çalışmaları, OpenAI, Microsoft ve Google gibi rakiplerindeki gibi ilgi odağı olmadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre şirket, gelişmiş yapay zeka araçları hazırlayabilmek için günde milyonlarca dolar harcıyor.

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Apple, yakın zamanda Apple Silicon'da iyi çalışan modeller oluşturmak için bir makine öğrenimi aracı yayınladı. Bloomberg, Apple'ın Siri'nin geliştirilmiş bir sürümünü geliştirdiğini ve bir sonraki büyük iOS sürümü için yapay zeka odaklı özellikler planladığını belirtti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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