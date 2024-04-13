Apple Yöneticileri, MacBook için 8 GB RAM\'in Yeterli Olduğunu Savunuyor

Teknoloji

Son dönemlerde Apple, yeni MacBook cihazlar için 8 GB RAM sunması nedeniyle eleştirilerin odağı durumunda. Tüketiciler, bu miktarın düşük olduğunu düşünüyor. Teknoloji devi ise yıllardır bu eleştirileri pek de dikkate almıyor gibi görünüyor. Son olarak bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Öyle ki Apple yöneticileri, bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Apple yöneticileri, 8 GB RAM'in yeterli olduğunu düşünüyor

Günümüzde bazı bilgisayar üreticileri, yeni çıkardığı modeller için artık minimum 16 GB RAM seçeneği sunuyor. Apple'ın da bu üreticiler arasında yer alması isteniyor. Ancak görünen o ki şirket, birkaç yıl daha değişikliğe gitmeyecek gibi görünüyor.

Apple yöneticileri Kate Bergeron ve Evan Buyze, yakın zamanda ITHome ile yaptıkları bir röportajda şirketin MacBook cihazlar için 8 GB RAM sunmasını savundu. Buyze, bu miktarda belleğin webde gezinme, fotoğraf düzenleme gibi çoğu amaç için yeterli olduğunu dile getirdi.

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Apple, birleşik bellek mimarisi sayesinde bilgisayarlarındaki 8 GB RAM'in diğer cihazlardaki 16 GB belleğe eşit olduğunu iddia ediyor. Şirketin 8 GB RAM'den vazgeçmemesinin sebebi de bu olabilir. Zira Apple'ın pazarlama yöneticisi Bob Borchers da bellek mimarisinin MacBook'u çok daha verimli hale getirdiğini belirtiyor. Ayrıca kullanıcıların sadece teknik özelliklere değil, sistemin gücüne odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MacBook cihazlar için 8 GB RAM yeterli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.