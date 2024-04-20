Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu - Son Dakika
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Teknoloji

Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu

Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu

Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Şimdi ise Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. Oyun, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak ve 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak. Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunulacak.

20.04.2024 11:09
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Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Son gelişmelere göre Level Infinite'in çatı şirketi Tencent, bu başarıyı bilgisayara taşıyacak. Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. İşte Arena Breakout: Infinite sistem gereksinimleri…

Mobil oyunun PC versiyonu Arena Breakout: Infinite neler sunuyor?

Arena Breakout: Realistic FPS'in bilgisayar versiyonu olan Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Ücretsiz olarak oynanabilecek oyunu erkenden deneyimlemek isteyenler için resmi web site üzerinden yapılacak kayıtla mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunuluyor. Steam sayfası ise açılmış durumda.

Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu

Arena Breakout: Infinite, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak. Oyuncuları 360 derece uzamsal ses efektleri ve gerçek zamanlı aydınlatma ile sürükleyici bir dünyaya götürecek oyun, 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak.

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Arena Breakout: Infinite beta sürümünü oynayabilmek için öncelikle buraya tıklayarak resmi web sitesine ulaşın. Akabinde üst menüden "Beta Signup" butonuna tıklayın. Açılan pencere üzerinden kayıt olma kısmına geçiş yapın. E-posta adresinizi doğrulayıp ülkenizi de seçtikten sonra kaydı onaylayarak hesap oluşturabilirsiniz. Kapalı beta sürecinin mayıs ayı itibariyle başlayacağını belirtelim.

Arena Breakout: Infinite sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;

GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi64-bit Windows 1064-bit Windows 10İşlemciCore i7-9700 veya Ryzen 7 3700XCore i7-10700KF veya Ryzen 7 3700XRAM16 GB32 GBEkran KartıGeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Arc A580GeForce RTX 2080 veya Radeon RX 6800 XTDirectXSürüm 12Sürüm 12Depolama100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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