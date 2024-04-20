Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Son gelişmelere göre Level Infinite'in çatı şirketi Tencent, bu başarıyı bilgisayara taşıyacak. Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. İşte Arena Breakout: Infinite sistem gereksinimleri…
Mobil oyunun PC versiyonu Arena Breakout: Infinite neler sunuyor?
Arena Breakout: Realistic FPS'in bilgisayar versiyonu olan Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Ücretsiz olarak oynanabilecek oyunu erkenden deneyimlemek isteyenler için resmi web site üzerinden yapılacak kayıtla mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunuluyor. Steam sayfası ise açılmış durumda.
Arena Breakout: Infinite, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak. Oyuncuları 360 derece uzamsal ses efektleri ve gerçek zamanlı aydınlatma ile sürükleyici bir dünyaya götürecek oyun, 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak.
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Arena Breakout: Infinite beta sürümünü oynayabilmek için öncelikle buraya tıklayarak resmi web sitesine ulaşın. Akabinde üst menüden "Beta Signup" butonuna tıklayın. Açılan pencere üzerinden kayıt olma kısmına geçiş yapın. E-posta adresinizi doğrulayıp ülkenizi de seçtikten sonra kaydı onaylayarak hesap oluşturabilirsiniz. Kapalı beta sürecinin mayıs ayı itibariyle başlayacağını belirtelim.
Arena Breakout: Infinite sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu - Son Dakika Bağımsız oyun Hades'in ikinci oyunu olan Hades 2, teknik testlerine başladı. Oyuncular, Steam üzerinden erişim isteyerek oyunu deneyebilecek ve geliştiriciye geri bildirimde bulunabilecek. Supergiant Games, başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini ancak zamanla oyuncu sayısının artacağını belirtti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür. Google Pixel 9 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Telefonun selefi gibi hap şeklinde bir kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor. Üç tane kamera bulunacak. Telefonun diğer detayları ise tasarım bakımından önemli bir yenilik sunmayacağını gösteriyor. Google Pixel 9 serisi ekim ayında tanıtılacak. Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek. vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket, yakında Y200i 5G adlı modeliyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir merakla beklenen vivo Y200i 5G için tanıtım tarihi açıklandı. Cihazın özellikleri arasında Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6.72 inç IPS LCD ekran, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP + 2 MP arka kamera kurulumu ve 6.000 mAh batarya bulunuyor. vivo Y200i 5G, 20 Nisan'da Çin'de tanıtılacak. Google, Android işletim sistemine özgü mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a ebeveyn denetimi özelliğini eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının mesajlaşma aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek. Yeni özellik, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefliyor ve onay bekleyen mesajlar için uyarılar gönderiyor. Ayrıca, SMS ve RCS desteği ile geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Google, bu özelliği önümüzdeki sürümlerde kullanıcılarına sunmayı planlıyor. MediaTek, yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen Dimensity 6300 işlemcisini duyurdu. İki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan işlemci, 108 Megapiksel sensörü ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor. Ayrıca 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor. OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir. SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi. Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak.
GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi64-bit Windows 1064-bit Windows 10İşlemciCore i7-9700 veya Ryzen 7 3700XCore i7-10700KF veya Ryzen 7 3700XRAM16 GB32 GBEkran KartıGeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT veya Arc A580GeForce RTX 2080 veya Radeon RX 6800 XTDirectXSürüm 12Sürüm 12Depolama100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Arena Breakout: Infinite PC için Duyuruldu - Son Dakika
Bağımsız oyun Hades'in ikinci oyunu olan Hades 2, teknik testlerine başladı. Oyuncular, Steam üzerinden erişim isteyerek oyunu deneyebilecek ve geliştiriciye geri bildirimde bulunabilecek. Supergiant Games, başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini ancak zamanla oyuncu sayısının artacağını belirtti.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür.
Google Pixel 9 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. Telefonun selefi gibi hap şeklinde bir kamera kurulumuna sahip olacağı görülüyor. Üç tane kamera bulunacak. Telefonun diğer detayları ise tasarım bakımından önemli bir yenilik sunmayacağını gösteriyor. Google Pixel 9 serisi ekim ayında tanıtılacak.
Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek.
vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket, yakında Y200i 5G adlı modeliyle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir merakla beklenen vivo Y200i 5G için tanıtım tarihi açıklandı. Cihazın özellikleri arasında Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6.72 inç IPS LCD ekran, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP + 2 MP arka kamera kurulumu ve 6.000 mAh batarya bulunuyor. vivo Y200i 5G, 20 Nisan'da Çin'de tanıtılacak.
Google, Android işletim sistemine özgü mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a ebeveyn denetimi özelliğini eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının mesajlaşma aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek. Yeni özellik, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefliyor ve onay bekleyen mesajlar için uyarılar gönderiyor. Ayrıca, SMS ve RCS desteği ile geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Google, bu özelliği önümüzdeki sürümlerde kullanıcılarına sunmayı planlıyor.
MediaTek, yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen Dimensity 6300 işlemcisini duyurdu. İki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan işlemci, 108 Megapiksel sensörü ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor. Ayrıca 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor.
OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft'a ait Copilot, en popüler yapay zeka sohbet botları arasında yer alıyor. Copilot, GPT-4'ü ücretsiz sunuyor, ücretsiz şekilde internete erişebiliyor, popüler hizmetlere entegre edildi, Copilot ile DALL-E ücretsiz ve Windows 10 üzerinden kullanılabilir.
SDN ekranlarının sevilen serisi Teknoloji Testi'nin bugünkü konuğu popüler şarkıcı Murat Boz oldu. Murat Boz, vivo V30'un tasarımını, kamerasını, pil ömrünü ve diğer özelliklerini beğendiğini söyledi. Ayrıca yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay teknolojileri gibi konulardaki görüşlerini de paylaştı. Videoda aksesuarlar ve yeni teknolojiler hakkında da sohbet edildi.
Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle tüm araçları geri çağırdı. Tasarım hatasının sebep olduğu sorun, şirket tarafından giderilecek ve üretimde değişiklik yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?