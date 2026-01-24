Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz - Son Dakika
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz
24.01.2026 12:00
Artvin'de aralarında 11 yaş fark bulunan iki kardeşin aynı telefonu yüz tanıma özelliğiyle açabilmesi, güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki İrem Kasap ile 28 yaşındaki Emel Kantar, telefonlarında fark ettikleri bir durum ile ciddi bir güvenlik açığı tespit etti.

ABLASI YÜZ TANIMA İLE TELEFONUNA ERİŞEBİLİYOR

İddiaya göre, İrem Kasap'a ait iPhone 11 model cep telefonu, aralarında yaklaşık 11 yaş fark bulunmasına rağmen ablası Emel Kantar'ın yüzünü tanıyarak kilidini açtı. İlk etapta durumu tesadüf olarak değerlendiren kardeşler, olayın birden fazla kez tekrarlanması üzerine yüksek güvenlikli olarak düşündükleri telefon için şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan durumun ardından telefonun markasıyla iletişime geçen kardeşler, cihaz üzerinde uzaktan güncelleme ve çeşitli ayarlamaların yapıldığını ancak buna rağmen sorunun kısa süre içinde yeniden ortaya çıktığını öne sürdü. Kardeşler, tüm girişimlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamamasının güvenlik endişelerini artırdığını ifade etti.

"KESİNLİKLE CİDDİ BİR GÜVENLİK AÇIĞI VAR"

Olayın köydeyken fark edildiğini anlatan Emel Kantar, yaşananlarla ilgili olarak "Kardeşim telefonu verdi, baktım telefon açıldı. Yanlışlık olduğunu düşündük ve tekrar denedik. Yüzü tekrar okuttuk, yine açıldı. Bunun üzerine telefon markasıyla iletişime geçtim. Cihaza uzaktan bağlanarak güncelleme yaptılar. Bir iki gün sorun yaşanmadı ancak daha sonra telefon tekrar yüzümü tanımaya başladı. Kesinlikle ciddi bir güvenlik açığı var. Yüz tanıma ile korunan her şeye erişebiliyorum. Henüz resmi bir şikayette bulunmadım ama bulunacağım" dedi.

Telefon sahibi İrem Kasap ise durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek "Ablamla aramızda 11 yaş fark olmasına rağmen telefonuma istediği zaman erişebiliyor. Tüm uygulamalarıma girebiliyor. Bu durum beni oldukça tedirgin ediyor. Gerekli şikayetlerde bulunacağız" diye konuştu.

Teknoloji, iPhone 11, Güvenlik, Artvin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

