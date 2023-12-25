Aselsan ASELPOD Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriyor

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinden biri daha gündemde. Aselsan ASELPOD Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için artık gün sayıyor. Sistem şu anda saha kabulleri aşamasında. Kabullerin tamamlanmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yerini alacak. Konuyla ilgili son detayları Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bildirdi. İşte detaylar…

Aselsan ASELPOD envantere giriyor!

Aselsan tarafından üretilen ASELPOD özellikle dışa bağımlılığın azaltılması konusunda büyük önem arz ediyor. Firma tarafından "Gelişmiş Hedefleme Podu" olarak isimlendirilen ürün hedefleme, keşif ve gözlem gibi görevlerde başrol oynuyor. ASELPOD hem video hem de ataletsel izleme yeteneğine sahip. Böylece istenen alan hem gerçek görüntüler hem de termal kameralar ile anlık olarak takip ediliyor. Bunun yanında sistem aynı anda 4 hedefe kadar takip sağlayabiliyor.

Son seri üretim ASELPOD sistemimiz, saha kabullerinin de tamamlanmasıyla Hava Kuvvetlerimizin envanterine girecek. ASELSAN olarak; elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinde yurt dışı bağımlılığın ortadan kalkmasına öncülük ettiğimiz için gururluyuz.???? https://t.co/wF4w0Pjzth — Ahmet Akyol (@Ahmet_AKYOL82) December 22, 2023

Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye gün sayan pod ile ilgili son bilgiler paylaşıldı. Aselsan resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Genel Müdür Ahmet Akyol konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

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"Son seri üretim ASELPOD sistemimiz, saha kabullerinin de tamamlanmasıyla Hava Kuvvetlerimizin envanterine girecek. ASELSAN olarak; elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinde yurt dışı bağımlılığın ortadan kalkmasına öncülük ettiğimiz için gururluyuz."

Aselsan ASELPOD teknik özellikleri

IR Kamera:

Sensör Çözünürlüğü: 640×512

Görüş Açıları:

Dar: 0.78° x 0.78°

Geniş: 4° x 4°

Süper Geniş: 21° x 21°

Sayısal Büyütme: 8X'e kadar sürekli (Opsiyonel 4: 3 ekran oranı)

HUD: 28° x 21° (Opsiyonel olarak daha dar bazı açılar sağlanabilir)

TV Kamera:

Sensör Çözünürlüğü: 768×576

Görüş Açıları:

Dar: 0.78° x 0.78°

Geniş: 4° x 4°

Sayısal Büyütme: 8X'e kadar sürekli (Opsiyonel 4: 3 ekran oranı)

Mekanik Hareket:

Açıları:

Yalpalama: 360° sürekli

Yunuslama: +45° ile -165° arası

Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer:

Dalgaboyu (Savaş): 1064 nm

Dalgaboyu (Eğitim): 1570 nm

Tekrar Frekansı: 20 Hz'e kadar

Lazer Noktalayıcı Dalgaboyu: NIR (Gece görüş cihazları ile uyumlu)

Lazer Nokta İzleyici Dalgaboyu: 1064 nm

Haberleşme:

Arayüz: MIL-STD-1553B

Video Arayüzü:

2x Analog Video Çıkış

1x Analog Video Giriş (Provizyon)

Boyut:

Çap: 430 mm (Hava girişi hariç)

Uzunluk: 2350 mm

Ağırlık:

240 kg