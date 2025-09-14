ASELSAN'nın Tekno Macera Tırı Gaziantep'te - Son Dakika
ASELSAN'nın Tekno Macera Tırı Gaziantep'te

ASELSAN\'nın Tekno Macera Tırı Gaziantep\'te
14.09.2025 14:32
Tekno Macera Tırı, 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında Gaziantep'te çocuklara bilim ve teknoloji sunuyor.

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, Gaziantep'te ziyaretçilerini ağırlıyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen şenlik, çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Etkinlik, kapılarını dün çocuklara açtı ve 21 Eylül'e kadar devam edecek.

Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Açıklamada, Tekno Macera Tırı'nın teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedeflediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji ASELSAN'nın Tekno Macera Tırı Gaziantep'te - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: ASELSAN'nın Tekno Macera Tırı Gaziantep'te - Son Dakika
