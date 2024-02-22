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Geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürülen Assassin's Creed Mirage, 20 Şubat'ta aldığı yeni güncelleme ile birlikte oldukça değişecek. Oyuncuların şikayetçi olduğu stabilite sorunlarının neredeyse sıfıra indiği iddia ediliyor. Örneğin oyunun ana karakteri Basim'in modellemesindeki fizik hataları giderilecek. Böylece çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunulması hedefleniyor. Ayrıca sıkça belirerek kullanıcıları rahatsız eden bildirimlerin sayısı da azaltılacak. İşte tüm detaylar…

Assassin's Creed Mirage, güncelleme ile baştan yaratılıyor

Güncellemenin belki de en önemli maddesi ise, oyuna yeni getirilecek olan Full Synchronisation Challenge modu. Eğer bu modda oynarken ölürseniz, yeniden dirilme şansınız olmayacak ve maceranız anında son bulacak.

Bu yeniliğin rekabetçi oyuncular için oldukça heyecan yaratacağı kesin. Ek olarak, masum sivilleri ve sokak hayvanlarına zarar vermeye teşebbüs ederseniz, illegal faaliyetlere giriştiğinizden dolayı yine maceranız sonlanacak. Böylelikle kullanıcıların oyun sırasında eskisinden daha etik davranması amaçlanıyor.

Assassin's Creed'in VR macerası bitiyor mu?

Bir kere Full Synchronisation Challenge moduna geçtiğinizde, kararınızı yeniden değiştirme şansınız da bulunmuyor. O yüzden herhangi bir seçim yapmadan önce oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak bu modda oyunu bitirmeyi başardığınız takdirde, Talisman ve Rayhan Costume gibi bir sürü benzersiz ödüle sahip olacaksınız.

Yeni güncellemeyle birlikte oyun sırasında arka planda çalan müziklerin de kalitesinin artacağı, böylece oyun deneyimine daha pozitif katkı sağlayacağı da iddialar arasında. Fakat günün sonunda bunun kararını elbette oyuncular verecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Assassin's Creed Mirage oynamaya değer mi yapım mı? Siz hiç oynadınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.