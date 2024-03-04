Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti - Son Dakika
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Teknoloji

Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti

Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti

Aston Martin, Lagonda markasını ayrı bir üst düzey elektrikli marka olarak piyasaya sürme hedefini iptal ettiğini açıkladı. Şirket, elektrikli ve spor araçlara odaklanacak.

04.03.2024 12:18
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Aston Martin, şirket içerisinde önemli operasyonel değişikliklere gidiyor. Lagonda ismini yeniden canlandırmayı ve ayrı bir marka olarak sunmayı planlayan üretici, bu hedefinden vazgeçti. Buna göre elektrikli ve spor araçlara odaklanacak.

Aston Martin Başkanı: Lagonda markası tamamen öldü

Şirket Başkanı Lawrence Stroll'un açıklamalarına göre Aston Martin, Lagonda'yı ayrı bir üst düzey elektrikli marka olarak yeniden piyasaya sürme hedefini iptal edildi. Stroll, Lagonda'yı Bentley gibi markalara rakip olarak konumlandırmak istemediklerini söyledi.

Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti

Aston Martin, Lagonda modelini ayrı bir marka haline getirmek ve çok daha premium bir araç sunmak istiyordu. Ancak şirket, performans yerine ultra lükse odaklanma fikrinin "tamamen öldüğünü" açıkladı. Buna göre elektrikli ve spor araçlar üretmeye odaklanacak.

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Eski CEO Andy Palmer, Lagonda'nın Aston Martin'in elektrikli markası olarak yeniden canlandırılmasını öngörmüştü. 2018 ve 2019'da, elektrikli sedan ve SUV konseptli otomobiller tanıtıldı.

Ancak Stroll, Aston Martin'in temel spor otomobillerinin ve gelecek SUV modellerinin ayrı bir bölüme ihtiyaç duymadığını ifade etti. "Spor otomobillerimizde ve SUV'larımızın yeterince lüks olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle daha az performanslı, daha yüksek lüks bir otomobil piyasaya sürmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti

Lagonda ismi en son 2015 yılında sadece 200 adet özel modelle kullanılmıştı. Stroll'un açıklamaları ise 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu markanın yeniden canlandırılma girişiminin sona erdiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Aston Martin, Lagonda markasını yeniden canlandırmaktan vazgeçti - Son Dakika

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