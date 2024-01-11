ASUS, CES 2024\'te Wi-Fi 7 Mesh Router Modellerini Tanıttı

ASUS, CES 2024 etkinliğinde yeni Wi-Fi 7 mesh router modelleri ZenWiFi BQ16 ve BQ16 Pro'yu tanıttı. Peki bu cihazlar ne gibi yenilikleri beraberinde getiriyor? Wi-Fi 7 mesh routerlar kimlere hitap ediyor? İşte tüm detaylar…

ASUS, Wi-Fi 7 mesh router modellerini tanıttı!

ASUS'un bu yıl tanıttığı mesh router modelleri olan ZenWiFi BQ16 ve BQ16 Pro, yeni nesil dört bantlı Wi-Fi 7 teknolojisini kullanarak yüksek performanslı ağ bağlantısı sunuyor. Bu cihazlar, ev ağınızı güçlendirmeyi, daha geniş kapsama alanı sağlamayı ve geleceğe hazır akıllı evler oluşturmayı hedefliyor.

ZenWiFi BQ16 ve BQ16 Pro, yüksek hızlı internet bağlantısı gerektiren evler için ideal bir kullanım sunuyor. 30 Gbps'e kadar WiFi 7 hızlarına ulaşabilen bu cihazlar, geniş bir kapsama alanı, çift 10 Gbps Ethernet bağlantı noktaları ve gelişmiş özelliklerle ev ağınızı yönetmenizi sağlıyor.

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Her iki model de evlerinde yüksek performanslı ve güvenilir bir ağ bağlantısı isteyen herkes için uygun birer çözüm olarak öne çıkıyor. Özellikle akıllı ev cihazları, 4K HDR yayın izleyenler, evden çalışanlar ve oyuncular için kesintisiz yüksek seviye performans sunuyor.

ASUS ZenWiFi BQ16 ve BQ16 Pro'nun başlıca özellikleri;

Dört bantlı ASUS AiMesh:

Az trafik ve geniş kapsama alanıyla üst düzey WiFi 7 performansı sunuyor.

Yüksek hız ve geniş menzil:

30 Gbps'e ulaşan Wi-Fi 7 hızı ve 743 metrekareye kadar menzil.

Çift 10 Gbps ethernet bağlantı noktası:

Kablolu bağlantı ile oyun deneyimini iyileştirdiği gibi evden çalışanların üretkenliğini de artırır. Ayrıca kesintisiz 4K HDR yayın izlemeyi kolaylaştıyor.

ASUS AiMesh Ağ:

Yüksek hızlı arka plan bağlantısı, ölü bölge azaltma teknolojisi gibi zengin özellikler.

Güvenlik özellikleri:

Abonelik gerektirmeyen AiProtection Pro ile korunuyor. Trend Micro tarafından desteklenen bu yazılım sayesinde tek tuşla güvenlik taraması yapabilir ve internette güvenle gezinebilirsiniz.

IoT ve ebeveyn kontrolleri:

Alt ağlar oluşturarak IoT cihazlarını, VPN'leri ve ebeveyn denetimlerini yönetme olanağı sunuyor. Çocuk ağı ile ekran süresi yönetimi ve VPN ağı ile favori VPN'e alt ağdan bağlanma kolaylığı ile öne çıkıyor.

Not: ASUS ayrıca ROG Rapture GT-BE98 ve GT-BE98 Pro Wi-Fi 7 oyuncu routerlarını da duyurdu. Her iki model de güçlü dört bant AiMesh özelliğiyle birlikte son teknolojileri kullandığını belirtti. Detaylı özellikleri yakın gelecekte açıklanacaktır.