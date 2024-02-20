ASUS\'un Yeni Vivobook S Serisi Yapay Zeka Destekli İşlemcilerle Tanıtıldı

Teknoloji

ASUS'un 2024 yılı için tanıttığı yeni Vivobook S serisi, yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemciler ve ASUS Lumina OLED ekran teknolojisiyle güçlendirilmiş, şık ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu seri, 14.0 inçten 16.0 inçe kadar farklı ekran boyutlarına sahip modelleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çeşitlilik sunuyor.

ASUS Vivobook S serisi neler sunuyor? İşte özellikleri!

Yeni Vivobook S serisinin öne çıkan özellikleri arasında, 50 watt'a kadar Thermal Design Power (TDP) ile birlikte gelen ve modern yapay zeka uygulamaları için enerji tasarruflu hızlandırma sağlayan dahili bir Sinir İşleme Birimi (NPU) bulunan Intel Core Ultra işlemciler yer alıyor.

Ayrıca, seride yer alan modeller, gerçekçi görselleri ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmak için 120 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR True Black 600 sertifikasına sahip yüksek çözünürlüklü OLED ekranlara sahip.

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ASUS, kullanıcı deneyimine odaklanarak tasarladığı bu seride, özelleştirilebilir tek bölgeli RGB arka aydınlatmalı ErgoSense klavye ve genişletilmiş dokunmatik yüzey gibi özelliklerle yazma ve gezinme konforunu artırıyor. Ayrıca, dizüstü bilgisayarların klavyesinde yer alan özel Copilot tuşu, Windows 11'in yapay zeka destekli özelliklerine hızlı erişim sağlıyor.

Tasarım açısından, Vivobook S serisi, 1,39 cm incelik ve 1,3 kg ağırlık gibi ölçülerle üstün taşınabilirlik ve minimalist bir estetik sunuyor. Bu dizüstü bilgisayarlar, aynı zamanda Intel Arc grafikler, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD gibi en yeni teknolojilerle yüksek performanslı bir deneyim vaat ediyor. ASUS'un IceCool soğutma teknolojisi, cihazın maksimum performans sınırlarına ulaşırken bile serin kalmasını sağlıyor.

Uzun pil ömrü, hızlı şarj özelliği ve ASUS USB-C Easy Charge desteği ile Vivobook S serisi, hareket halindeyken bile kesintisiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Seri, ince çerçeveli üç taraflı NanoEdge tasarımı ve sinema sınıfı renk gamı ile en sürükleyici ve gerçekçi görsel deneyimi vaat ediyor. Ayrıca, serideki modeller, zorlu testlerden geçirilerek askeri sınıf MIL-STD 810H dayanıklılık standardını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

ASUS Vivobook S serisi, modern yaşamın gereksinimlerine cevap veren güçlü özellikleri, şık tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu seri, iş veya eğlence amaçlı kullanımlar için olsun, hareket halindeyken üst düzey bir performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.