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Asus ZenBook 14X OLED İnceleme - Son Dakika
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Asus ZenBook 14X OLED İnceleme

Asus'un yepyeni ZenBook 14X OLED modeli, ince ve hafif tasarımı, güçlü performansı ve OLED ekranıyla dikkat çekiyor. 13. Nesil Intel Core i7-13700H işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD ve 70 Wh pil gibi özelliklere sahip olan bu bilgisayar, mobil kullanım için ideal bir deneyim sunuyor. 14.5 inç OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, 2.8K çözünürlük, HDR NanoEdge ve %100 DCI-P3 renk gamıyla görsel açıdan etkileyici bir performans sergiliyor. Sandstone Beige ve Inkwell Gray renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan Asus ZenBook 14X OLED, dizüstü bilgisayar pazarında iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Asus ZenBook 14X OLED İnceleme
15.12.2023 - 03:13,  Güncelleme: 03:14
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Asus, dizüstü bilgisayar pazarının önemli oyuncularından birisi. Her yıl birçok model piyasaya süren marka, yepyeni Zenbook 14X OLED bilgisayarı ile de dikkat çekiyor. Asus ZenBook 14X OLED inceleme ile karşınızdayız.

Asus ZenBook 14X OLED inceleme

Yepyeni Zenbook 14X OLED, mobil kullanım için ideal bir deneyim sunuyor. İnce ve hafif tasarımı, Sandstone Beige ve Inkwell Gray renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu model, LPDDR5X tipinde 16 GB RAM ve 1 TB PCIE 4.0 SSD ile güçlü bir performans vaat edeceği konusunda iddialı.

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13. Nesil Intel Core i7-13700H serisi işlemciden güç alan cihaz, OLED HDR NanoEdge ekranı ve uzun kullanım süresi sunan 70 Wh pil ile kullanıcılardan övgü topluyor. Peki bu bilgisayarın tüm ekran özellikleri neler?

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Asus ZenBook 14X OLED modeli, 14.5 inç boyutunda adından da anlayabileceğiniz üzere OLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2.8K (2880 x 1800) piksel çözünürlüğe sahip.

Yüksek tepkime süresi sayesinde kullanıcılar, hızlı ve akıcı bir deneyim yaşayabiliyor. Buna ek olarak ekran, %100 DCI-P3 renk gamı sunuyorken, 600 nite kadar maksimum parlaklık sağlıyor ve böylece renkler canlı bir şekilde gösteriliyor.

Asus ZenBook 14X OLED teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci13. Nesil Intel Core i7-13700HBellek16 GB – LPDDR5XDepolama1 TB – PCIE 4.0 SSDEkran14.5 inç – OLED

120 Hz yenileme hızı

2.8K (2880 x 1800) piksel çözünürlük

HDR NanoEdge

%100 DCI-P3

600 nit parlaklıkPil Ömrü70 WhRenk SeçenekleriSandstone Beige, Inkwell Gray

Kaynak: Shiftdelete
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