Asus ZenBook 14X OLED İnceleme

Asus, dizüstü bilgisayar pazarının önemli oyuncularından birisi. Her yıl birçok model piyasaya süren marka, yepyeni Zenbook 14X OLED bilgisayarı ile de dikkat çekiyor. Asus ZenBook 14X OLED inceleme ile karşınızdayız.

Asus ZenBook 14X OLED inceleme

Yepyeni Zenbook 14X OLED, mobil kullanım için ideal bir deneyim sunuyor. İnce ve hafif tasarımı, Sandstone Beige ve Inkwell Gray renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu model, LPDDR5X tipinde 16 GB RAM ve 1 TB PCIE 4.0 SSD ile güçlü bir performans vaat edeceği konusunda iddialı.

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13. Nesil Intel Core i7-13700H serisi işlemciden güç alan cihaz, OLED HDR NanoEdge ekranı ve uzun kullanım süresi sunan 70 Wh pil ile kullanıcılardan övgü topluyor. Peki bu bilgisayarın tüm ekran özellikleri neler?

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Asus ZenBook 14X OLED modeli, 14.5 inç boyutunda adından da anlayabileceğiniz üzere OLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2.8K (2880 x 1800) piksel çözünürlüğe sahip.

Yüksek tepkime süresi sayesinde kullanıcılar, hızlı ve akıcı bir deneyim yaşayabiliyor. Buna ek olarak ekran, %100 DCI-P3 renk gamı sunuyorken, 600 nite kadar maksimum parlaklık sağlıyor ve böylece renkler canlı bir şekilde gösteriliyor.

Asus ZenBook 14X OLED teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;