Atakum BİLSEM projesi TÜBİTAK ikinciliğiyle ABD'deki ISEF 2027'ye katılma hakkı kazandı
TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda (2204-A) Türkiye ikincisi olan Atakum BİLSEM projesi, mülakat aşamalarını geçerek 2027'de ABD'de düzenlenecek Regeneron ISEF'e katılmaya hak kazandı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek uluslararası yarışmada başarı diledi.
TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda (2204-A) Türkiye ikinciliği elde eden Atakum BİLSEM projesi, uluslararası başarı için önemli bir adım attı.
Matematik Öğretmeni Esra İnan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren öğrenciler Emre Mert Eryılmaz, Lena Sarin Şahan ve Zeynep Eflal İmamoğlu, mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayarak 2027 yılında ABD'de düzenlenecek Regeneron ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katılmaya hak kazandı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri ve danışman öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek uluslararası yarışmada başarı diledi.
Kaynak: İHA
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