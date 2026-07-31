Atatürk Üniversitesi'nden 9 TÜBİTAK Projesi Desteği - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden 9 TÜBİTAK Projesi Desteği

Atatürk Üniversitesi\'nden 9 TÜBİTAK Projesi Desteği
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Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 programında 9 proje ile en çok desteklenen kurumlar arasında.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın 2026 yılı 1. dönem değerlendirme sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 528 proje önerisinin bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen dönemde Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 9 proje destek kapsamına alındı.

Üniversite, elde ettiği sonuçla Türkiye'de en fazla projesi desteklenen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Kurum verilerine göre 34 başvurudan 9'unun desteklenmesiyle dönemsel destek oranı yüzde 26,5'e ulaştı.

Altı Fakülteden Dokuz Bilim İnsanı Projelere Öncülük Ediyor

Atatürk Üniversitesinin TÜBİTAK 1001 başarısı; mühendislikten sağlık bilimlerine, temel bilimlerden sosyal ve beşeri bilimlere uzanan geniş bir akademik çeşitlilik taşımaktadır. Desteklenen projelerin yürütücülüğünü altı farklı fakültede görev yapan dokuz akademisyen üstleniyor. Projeler, TÜBİTAK bünyesindeki MAG, SBAG, SOBAG, TOVAG, ÇAYDAG ve KBAG araştırma gruplarına dağıtıldı. Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Tortum ile Prof. Dr. Burak Dikici; Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Eda Balkan; Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ile Doç. Dr. İsmail Bolat proje yürütücüsü olarak destek almaya hak kazandı. Fen Fakültesinden Doç. Dr. Kübra Koç ile Prof. Dr. Özgür Altan Bozdemir, Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Nihangül Daştan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Tuna Batuhan da kabul edilen projelerin yürütücüleri arasında yer alıyor.

Desteklenen projelerin ikisi Mühendislik Araştırma Destek Grubu, ikisi Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu ve ikisi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu kapsamında değerlendirildi. Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu, Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu ile Kimya ve Biyoloji Araştırma Destek Grubundan da birer proje desteklendi.

"Araştırma Kapasitemizi Nitelikli Projelerle Güçlendiriyoruz"

Elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin araştırma kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarının somut çıktılar üretmeye devam ettiğini belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu: "TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında dokuz projemizin desteklenmeye hak kazanması, akademisyenlerimizin bilimsel birikimini nitelikli ve toplumsal karşılığı bulunan araştırmalara dönüştürme kapasitesini ortaya koymaktadır. Altı fakültemizden araştırmacıların farklı bilim alanlarında elde ettiği başarı, üniversitemizin disiplinler arası araştırma gücünü de açık biçimde göstermektedir. Bilgi üreten, çözüm geliştiren ve ulusal araştırma ekosistemine katkı sunan bütün akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Üniversite yönetimi olarak bilimsel araştırmayı, proje geliştirme süreçlerini ve araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişimini desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Tübitak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Atatürk Üniversitesi'nden 9 TÜBİTAK Projesi Desteği - Son Dakika

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