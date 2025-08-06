Atık Biyokütleden Hidrojen Depolama Ağı

BEDAŞ'ın Ar-Ge ekibi ile Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar tarafından geliştirilen proje kapsamında atık biyokütle kullanılarak yüksek hidrojen depolama kapasitesine sahip gözenekli karbon yapılar üretildi. Organik atıklardan elde edilen biyokütleden üretilen gözenekli karbon yapılar sayesinde hem temiz enerji dönüşümüne hem de sürdürülebilir atık yönetimine önemli bir katkı sunuluyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), enerji sektöründe yaşanan büyük dönüşüme Ar-Ge çalışmaları ile katkı sunduğunu duyurdu. Ar-Ge projesi kapsamında, çevre dostu ve düşük maliyetli hidrojen depolama sistemleri geliştirmeye yönelik önemli bir bilimsel başarıya imza atıldığı bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada atık biyokütlenin değerlendirilmesinin, yenilenebilir kaynaklardan karbon bazlı malzemeler üretmenin etkili ve ekonomik bir yolu olarak öne çıktığını ifade edilerek, "Çalışmalarımız sonrasında organik atıklardan elde edilen biyokütle, termokimyasal yöntemlerle işlendi ve karbon bazlı nanomalzemeler haline getirildi. Bu malzemeler, hidrojenin daha verimli depolanabilmesi amacıyla çeşitli metalik nano parçacıklarla doplandı. Elde edilen gözenekli ve grafit türevi karbon yapılar, özellikle metal katalizörlerle desteklendiğinde hidrojen tutma verimliliğinde önemli iyileşmeler sağlandığı gözlemlendi. Sürdürülebilir enerji sistemleri ve yakıt hücreleri gibi alanlarda kullanım potansiyeli taşıyan yenilikçi bir enerji depolama çözümü geliştirmeyi başardık. Yaptığımız çalışmalar, yalnızca enerji verimliliği açısından değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik yönünden de önem teşkil etmektedir" denildi.

BEDAŞ ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar tarafından geliştirilen Ar-Ge projesi organik atıklardan elde edilen biyokütlenin ölçüm sonuçları, hidrojen ekonomisinin gelişimine katkı sağlarken, geleceğin temiz enerji teknolojilerine yönelik önemli bir adım olarak da değerlendiriliyor. Bu sayede, hidrojen tutma kapasitesi literatüre göre daha yüksek olan karbon bazlı malzemenin; enerji kesintileri sırasında abonelere daha uzun süre enerji tedariği sağlanmasında önemli bir etkisi olacağı öngörülüyor.